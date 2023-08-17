В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами
Марочко: на кассетные боеприпасы приходится более 65% обстрелов ВСУ севера ЛНР
Неразорвавшийся кассетный боеприпас в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В минувшую среду официальный представитель министерства обороны США Чарли Дитц заявил, что Пентагон не намерен обнародовать данные о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов.
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"На участке Сватово-Кременная (города на севере ЛНР – ред.) порядка 70 процентов обстрелов прифронтовых населенных пунктов и наших позиций происходит при помощи НАТОвских артиллерийских орудий. Более 65 процентов из этих обстрелов идет кассетными боеприпасами" - сообщил Марочко РИА Новости.
Он добавил, что данный тип боеприпасов используется ВСУ, в том числе для поражения российской бронетехники, однако малоэффективен и для этого не предназначен.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Против поставок такого оружия Украине выступали и в конгрессе США.