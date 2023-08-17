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В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/obstrely-1890531376.html
В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами
В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами - РИА Новости, 17.08.2023
В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами
На краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:19
2023-08-17T08:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В минувшую среду официальный представитель министерства обороны США Чарли Дитц заявил, что Пентагон не намерен обнародовать данные о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов. "На участке Сватово-Кременная (города на севере ЛНР – ред.) порядка 70 процентов обстрелов прифронтовых населенных пунктов и наших позиций происходит при помощи НАТОвских артиллерийских орудий. Более 65 процентов из этих обстрелов идет кассетными боеприпасами" - сообщил Марочко РИА Новости. Он добавил, что данный тип боеприпасов используется ВСУ, в том числе для поражения российской бронетехники, однако малоэффективен и для этого не предназначен. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Против поставок такого оружия Украине выступали и в конгрессе США.
https://radiosputnik.ria.ru/20230816/oruzhie-1890433142.html
https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html
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безопасность, вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами

Марочко: на кассетные боеприпасы приходится более 65% обстрелов ВСУ севера ЛНР

© РИА НовостиНеразорвавшийся кассетный боеприпас в ЛНР
Неразорвавшийся кассетный боеприпас в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости
Неразорвавшийся кассетный боеприпас в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В минувшую среду официальный представитель министерства обороны США Чарли Дитц заявил, что Пентагон не намерен обнародовать данные о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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"На участке Сватово-Кременная (города на севере ЛНР – ред.) порядка 70 процентов обстрелов прифронтовых населенных пунктов и наших позиций происходит при помощи НАТОвских артиллерийских орудий. Более 65 процентов из этих обстрелов идет кассетными боеприпасами" - сообщил Марочко РИА Новости.
Он добавил, что данный тип боеприпасов используется ВСУ, в том числе для поражения российской бронетехники, однако малоэффективен и для этого не предназначен.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Против поставок такого оружия Украине выступали и в конгрессе США.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
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