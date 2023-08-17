https://ria.ru/20230817/obstrely-1890531376.html

В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами

В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами - РИА Новости, 17.08.2023

В ЛНР рассказали об обстрелах кассетными боеприпасами

На краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:19

2023-08-17T08:19

2023-08-17T08:19

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении более 65% обстрелов со стороны ВСУ приходится на кассетные боеприпасы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В минувшую среду официальный представитель министерства обороны США Чарли Дитц заявил, что Пентагон не намерен обнародовать данные о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов. "На участке Сватово-Кременная (города на севере ЛНР – ред.) порядка 70 процентов обстрелов прифронтовых населенных пунктов и наших позиций происходит при помощи НАТОвских артиллерийских орудий. Более 65 процентов из этих обстрелов идет кассетными боеприпасами" - сообщил Марочко РИА Новости. Он добавил, что данный тип боеприпасов используется ВСУ, в том числе для поражения российской бронетехники, однако малоэффективен и для этого не предназначен. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Против поставок такого оружия Украине выступали и в конгрессе США.

https://radiosputnik.ria.ru/20230816/oruzhie-1890433142.html

https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, андрей марочко, луганская народная республика