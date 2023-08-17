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Мишустин пообещал Азарову помочь обновить оборудование в госпитале - РИА Новости, 17.08.2023
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20:51 17.08.2023 (обновлено: 20:57 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/oborudovanie-1890708366.html
Мишустин пообещал Азарову помочь обновить оборудование в госпитале
Мишустин пообещал Азарову помочь обновить оборудование в госпитале - РИА Новости, 17.08.2023
Мишустин пообещал Азарову помочь обновить оборудование в госпитале
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал самарскому губернатору Дмитрию Азарову оказать помощь в обновлении оборудования в госпитале ветеранов войн в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:51
2023-08-17T20:57
здоровье - общество
самара
россия
самарская область
михаил мишустин
дмитрий азаров
объединенная двигателестроительная корпорация
ркц "прогресс"
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САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал самарскому губернатору Дмитрию Азарову оказать помощь в обновлении оборудования в госпитале ветеранов войн в регионе, все необходимые средства будут выделены, отметил председатель правительства России. Во время личной встречи в Самаре Азаров рассказал Мишустину о работе с ветеранами специальной военной операции. В частности, в Самарской области была разработана программа "Возвращение", которая предусматривает реабилитацию, социализацию, дополнительное образование для участников боевых действий. "Особое внимание уделяем госпиталю ветеранов войн. Михаил Владимирович, здесь есть одна просьба, у нас там МРТ бы обновить, оборудование. Подготовил письмо, к вам с этим обращусь", - сказал Азаров. "Обязательно. Знаю, что и вы лично бываете в зоне специальной военной операции, общаетесь с людьми постоянно. В этом смысле обязательно окажем помощь, соответственно все необходимые средства будут выделены", - ответил Мишустин. Мишустин прибыл в Самару в четверг. Глава правительства посетил предприятия "ОДК-Кузнецов" и "РКЦ "Прогресс".
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здоровье - общество, самара, россия, самарская область, михаил мишустин, дмитрий азаров, объединенная двигателестроительная корпорация, ркц "прогресс"
Здоровье - Общество, Самара, Россия, Самарская область, Михаил Мишустин, Дмитрий Азаров, Объединенная двигателестроительная корпорация, РКЦ "Прогресс"
Мишустин пообещал Азарову помочь обновить оборудование в госпитале

Мишустин пообещал Азарову помочь обновить оборудование в госпитале ветеранов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и Дмитрий Азаров
Михаил Мишустин и Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин и Дмитрий Азаров
Читать ria.ru в
САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал самарскому губернатору Дмитрию Азарову оказать помощь в обновлении оборудования в госпитале ветеранов войн в регионе, все необходимые средства будут выделены, отметил председатель правительства России.
Во время личной встречи в Самаре Азаров рассказал Мишустину о работе с ветеранами специальной военной операции. В частности, в Самарской области была разработана программа "Возвращение", которая предусматривает реабилитацию, социализацию, дополнительное образование для участников боевых действий.
"Особое внимание уделяем госпиталю ветеранов войн. Михаил Владимирович, здесь есть одна просьба, у нас там МРТ бы обновить, оборудование. Подготовил письмо, к вам с этим обращусь", - сказал Азаров.
"Обязательно. Знаю, что и вы лично бываете в зоне специальной военной операции, общаетесь с людьми постоянно. В этом смысле обязательно окажем помощь, соответственно все необходимые средства будут выделены", - ответил Мишустин.
Мишустин прибыл в Самару в четверг. Глава правительства посетил предприятия "ОДК-Кузнецов" и "РКЦ "Прогресс".
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Здоровье - ОбществоСамараРоссияСамарская областьМихаил МишустинДмитрий АзаровОбъединенная двигателестроительная корпорацияРКЦ "Прогресс"
 
 
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