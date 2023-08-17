https://ria.ru/20230817/nauka-1890541976.html

В Самаре запустят космическую фабрику по синтезу "кирпичиков" жизни

В Самаре запустят космическую фабрику по синтезу "кирпичиков" жизни - РИА Новости, 17.08.2023

В Самаре запустят космическую фабрику по синтезу "кирпичиков" жизни

Ученые самарского филиала ФИАН и Самарского университета им. Королева ведут работы по сборке оборудования космической фабрики по синтезу "кирпичиков" жизни –... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:58

2023-08-17T09:58

2023-08-17T10:10

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САМАРА, 17 авг – РИА Новости. Ученые самарского филиала ФИАН и Самарского университета им. Королева ведут работы по сборке оборудования космической фабрики по синтезу "кирпичиков" жизни – биохимических молекул, из которых состоят все известные формы жизни на Земле, она заработает в Самаре до конца этого года, сообщили в пресс-службе вуза. "Ключевым элементом самарского Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) станет данная экспериментальная установка мирового уровня, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров. Главная часть установки уже смонтирована - это вакуумная камера для создания сверхвысокого вакуума. Полностью завершить сборку планируется этой осенью, рабочий запуск установки и начало экспериментов намечены на конец этого года", – цитирует пресс-служба директора СФ ФИАН, профессора кафедры физики Валерия Азязова. По словам ученого, в мире пока еще нет ни одной лаборатории, которая обладала бы всеми необходимыми компетенциями и возможностями для достижения значительного прогресса в данной междисциплинарной деятельности на стыке физики, химии, биологии и астрономии. "Хотя исследования взаимодействия ионизирующего излучения с аналогами межзвездных льдов проводились в течение почти полувека, понимание синтеза сложных органических молекул в межзвездном пространстве до сих пор находится в зачаточном состоянии. Предыдущие исследования были ограничены техническими возможностями для проведения экспериментов и недостаточным уровнем оборудования для анализа образующихся молекул", – отметил Азязов. В вузе уточняют, что внутри создаваемой в Самаре установки можно будет воспроизводить условия различных уголков межзвездной среды - от холодных молекулярных облаков до областей звездообразования. Основная масса экспериментов будет проходить при температурах от 10 до 50 градусов К (от -263 до -223 °C), хотя в целом температуру экспериментов можно будет менять в широком диапазоне от 4 до 350 градусов К (от -269 до +76 °C). Специальные насосы создадут внутри основной камеры установки сверхвысокий вакуум, благодаря чему будет исключено появление в рабочем пространстве каких-либо загрязнений или примесей. Как считают ученые, в ходе этих экспериментов удастся получить биологически важные молекулы и тогда, например, можно будет понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые затем с помощью метеоритов могут попасть на Землю. Научное оборудование также можно будет использовать для испытаний на радиационную прочность перспективных материалов для обшивки космических кораблей и спутников. "Установка будет располагать множеством источников различного излучения и сможет показать, что произойдет с тем или иным веществом в условиях космоса. Она легко адаптируется для определения радиационной стабильности материалов и покрытий космических зондов и лунных станций", – уточнил Азязов.

https://ria.ru/20230731/nauka-1886911712.html

https://ria.ru/20230523/nauka-1873566646.html

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