https://ria.ru/20230817/nato-1890620336.html

Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений

Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений - РИА Новости, 17.08.2023

Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов главы его офиса Стиана Йенссена о территориальных уступках РФ со стороны Украины заявил в эфире Dagbladet TV в интервью... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:23

2023-08-17T14:23

2023-08-17T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов главы его офиса Стиана Йенссена о территориальных уступках РФ со стороны Украины заявил в эфире Dagbladet TV в интервью на ежегодной политической неделе Arendalsuka, что позиция альянса по Украине неизменна. Ранее газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное. "Сейчас сам Стиан Йенсен сказал, что это ошибка. Каков был его посыл и мой посыл, так это то, что позиция НАТО неизменна", - сказал Столтенберг. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявления Йенссена об уступках территорий в пользу России ради членства в НАТО. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр