Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений
Столтенберг: позиция НАТО по территориальным уступкам Украины не изменилась
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов главы его офиса Стиана Йенссена о территориальных уступках РФ со стороны Украины заявил в эфире Dagbladet TV в интервью на ежегодной политической неделе Arendalsuka, что позиция альянса по Украине неизменна.
Ранее газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
"Сейчас сам Стиан Йенсен сказал, что это ошибка. Каков был его посыл и мой посыл, так это то, что позиция НАТО неизменна", - сказал Столтенберг. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявления Йенссена об уступках территорий в пользу России ради членства в НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.