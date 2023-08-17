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Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/nato-1890620336.html
Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений
Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений - РИА Новости, 17.08.2023
Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов главы его офиса Стиана Йенссена о территориальных уступках РФ со стороны Украины заявил в эфире Dagbladet TV в интервью... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:23
2023-08-17T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов главы его офиса Стиана Йенссена о территориальных уступках РФ со стороны Украины заявил в эфире Dagbladet TV в интервью на ежегодной политической неделе Arendalsuka, что позиция альянса по Украине неизменна. Ранее газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное. "Сейчас сам Стиан Йенсен сказал, что это ошибка. Каков был его посыл и мой посыл, так это то, что позиция НАТО неизменна", - сказал Столтенберг. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявления Йенссена об уступках территорий в пользу России ради членства в НАТО. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не претерпела изменений

Столтенберг: позиция НАТО по территориальным уступкам Украины не изменилась

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после слов главы его офиса Стиана Йенссена о территориальных уступках РФ со стороны Украины заявил в эфире Dagbladet TV в интервью на ежегодной политической неделе Arendalsuka, что позиция альянса по Украине неизменна.
Ранее газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом блока в обмен на уступку части территории в пользу РФ. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
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"Сейчас сам Стиан Йенсен сказал, что это ошибка. Каков был его посыл и мой посыл, так это то, что позиция НАТО неизменна", - сказал Столтенберг. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал "странным вбросом" заявления Йенссена об уступках территорий в пользу России ради членства в НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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