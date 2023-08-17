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Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море - РИА Новости, 18.08.2023
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22:39 17.08.2023 (обновлено: 08:13 18.08.2023)
https://ria.ru/20230817/more-1890717663.html
Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море
Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море - РИА Новости, 18.08.2023
Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море
Турция после инцидента с судном "Сукра Окан" предупредила Россию о необходимости избегать эскалации в Черном море, сообщила канцелярия президента республики... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-17T22:39
2023-08-18T08:13
в мире
россия
черное море
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турция после инцидента с судном "Сукра Окан" предупредила Россию о необходимости избегать эскалации в Черном море, сообщила канцелярия президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В минувшее воскресенье экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть сухогруз "Сукра Окан", двигавшийся в украинский порт Измаил под флагом Палау."Наши партнеры в России были предупреждены о необходимости избегать подобных попыток, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море", — следует из заявления.Во вторник Министерство обороны России опубликовало видео работы досмотровой группы патрульного корабля на сухогрузе. На кадрах показан облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке судна "Сукра Окан", моменты высадки группы военных на корабль, проверки документации и проведения досмотра на корабле на предмет наличия запрещенных грузов.
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в мире, россия, черное море, реджеп тайип эрдоган, турция
В мире, Россия, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море

Турция призвала РФ избегать эскалации после досмотра судна "Сукра Окан"

© Фото : Минобороны РФГоловной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Минобороны РФ
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турция после инцидента с судном "Сукра Окан" предупредила Россию о необходимости избегать эскалации в Черном море, сообщила канцелярия президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
В минувшее воскресенье экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть сухогруз "Сукра Окан", двигавшийся в украинский порт Измаил под флагом Палау.
"Наши партнеры в России были предупреждены о необходимости избегать подобных попыток, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море", — следует из заявления.
Во вторник Министерство обороны России опубликовало видео работы досмотровой группы патрульного корабля на сухогрузе. На кадрах показан облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке судна "Сукра Окан", моменты высадки группы военных на корабль, проверки документации и проведения досмотра на корабле на предмет наличия запрещенных грузов.
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В миреРоссияЧерное мореРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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