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Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море

Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море - РИА Новости, 18.08.2023

Турция призвала Россию избегать эскалации в Черном море

Турция после инцидента с судном "Сукра Окан" предупредила Россию о необходимости избегать эскалации в Черном море, сообщила канцелярия президента республики... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-17T22:39

2023-08-17T22:39

2023-08-18T08:13

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черное море

реджеп тайип эрдоган

турция

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турция после инцидента с судном "Сукра Окан" предупредила Россию о необходимости избегать эскалации в Черном море, сообщила канцелярия президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В минувшее воскресенье экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть сухогруз "Сукра Окан", двигавшийся в украинский порт Измаил под флагом Палау."Наши партнеры в России были предупреждены о необходимости избегать подобных попыток, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море", — следует из заявления.Во вторник Министерство обороны России опубликовало видео работы досмотровой группы патрульного корабля на сухогрузе. На кадрах показан облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке судна "Сукра Окан", моменты высадки группы военных на корабль, проверки документации и проведения досмотра на корабле на предмет наличия запрещенных грузов.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

россия

черное море

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в мире, россия, черное море, реджеп тайип эрдоган, турция