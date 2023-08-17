https://ria.ru/20230817/magistral-1890697100.html

Минтранс работает над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Петербург

Минтранс работает над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Петербург - РИА Новости, 17.08.2023

Минтранс работает над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Петербург

Минтранс РФ ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а также с причастными организациями проработает варианты развития таких дорог... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:15

2023-08-17T19:15

2023-08-17T19:20

россия

москва

санкт-петербург

министерство транспорта рф (минтранс россии)

владимир путин

ржд

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_0:62:1211:743_1920x0_80_0_0_4581a3f7ee9d05862b3e63146d73b81a.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минтранс РФ ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а также с причастными организациями проработает варианты развития таких дорог и на других направлениях, озвученных президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Путин в четверг поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. А также обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, далее в Казань и в уральские регионы; от Москвы в Воронеж и далее в Адлер. Надо будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил президент. Также он пообещал обсудить с Белоруссией создание магистрали Москва-Минск."Минтранс ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Для этого будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ", - сообщили в Минтрансе РФ.ОАО "РЖД", добавили в министерстве, ведет проектирование данного маршрута."Минтрансом совместно с причастными организациями будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях, озвученных президентом России", - отметили в Минтрансе.

https://ria.ru/20230817/vsm-1890685504.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, санкт-петербург, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир путин, ржд, экономика