https://ria.ru/20230817/magistral-1890697100.html
Минтранс работает над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Петербург
Минтранс работает над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Петербург - РИА Новости, 17.08.2023
Минтранс работает над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Петербург
Минтранс РФ ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а также с причастными организациями проработает варианты развития таких дорог... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:15
2023-08-17T19:15
2023-08-17T19:20
россия
москва
санкт-петербург
министерство транспорта рф (минтранс россии)
владимир путин
ржд
экономика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минтранс РФ ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а также с причастными организациями проработает варианты развития таких дорог и на других направлениях, озвученных президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Путин в четверг поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. А также обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, далее в Казань и в уральские регионы; от Москвы в Воронеж и далее в Адлер. Надо будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил президент. Также он пообещал обсудить с Белоруссией создание магистрали Москва-Минск."Минтранс ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Для этого будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ", - сообщили в Минтрансе РФ.ОАО "РЖД", добавили в министерстве, ведет проектирование данного маршрута."Минтрансом совместно с причастными организациями будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях, озвученных президентом России", - отметили в Минтрансе.
https://ria.ru/20230817/vsm-1890685504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир путин, ржд, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Владимир Путин, РЖД, Экономика
Минтранс работает над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Петербург
Минтранс заявил, что ведет работу над реализацией ВСМ из Москвы в Петербург
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минтранс РФ ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а также с причастными организациями проработает варианты развития таких дорог и на других направлениях, озвученных президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Путин в четверг поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. А также обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород
, далее в Казань
и в уральские регионы; от Москвы в Воронеж
и далее в Адлер
. Надо будет подумать и о том, чтобы включить в эту систему Луганск
и Донецк
, отметил президент. Также он пообещал обсудить с Белоруссией
создание магистрали Москва-Минск.
"Минтранс ведет работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург. Для этого будет создана соответствующая рабочая группа совместно с причастными федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов РФ", - сообщили в Минтрансе РФ.
ОАО "РЖД
", добавили в министерстве, ведет проектирование данного маршрута.
"Минтрансом совместно с причастными организациями будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях, озвученных президентом России", - отметили в Минтрансе.
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