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"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны - РИА Новости, 17.08.2023
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Наука
 
17:17 17.08.2023 (обновлено: 20:33 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/luna-1890672668.html
"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны
"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны - РИА Новости, 17.08.2023
"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны
Межпланетная станция "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:17
2023-08-17T20:33
космос
луна
земля
российская академия наук
институт космических исследований
роскосмос
наука
южный полюс
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Межпланетная станция "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе".&quot;На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы&quot;, — рассказали в госкорпорации.Кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности, который вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна."Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере", — отметили в "Роскосмосе".Телевизионный комплекс СТС-Л создан в Институте космических исследований Российской академии наук. Также "Луна-25" провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, разработанных в ИКИ РАН, АРИЕС-Л и "Астрон Электроника"."Были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите", — добавили в корпорации.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
https://ria.ru/20230816/selfi-1890384058.html
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
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космос, луна, земля, российская академия наук, институт космических исследований, роскосмос, южный полюс
Космос, Луна, Земля, Российская академия наук, Институт космических исследований, Роскосмос, Наука, Южный полюс
"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны

"Роскосмос": "Луна-25" сделала снимок поверхности Луны с помощью комплекса СТС-Л

© Фото : Роскосмос/ИКИ РАНПервый снимок лунной поверхности станции "Луна-25"
Первый снимок лунной поверхности станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Роскосмос/ИКИ РАН
Первый снимок лунной поверхности станции "Луна-25"
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Межпланетная станция "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе".
«

"На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", — рассказали в госкорпорации.

Кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности, который вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна.
"Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере", — отметили в "Роскосмосе".
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Роскосмос" показал новое "селфи" станции "Луна-25"
16 августа, 13:14
Телевизионный комплекс СТС-Л создан в Институте космических исследований Российской академии наук. Также "Луна-25" провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, разработанных в ИКИ РАН, АРИЕС-Л и "Астрон Электроника".
«
"Были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите", — добавили в корпорации.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.
Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный. 11 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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НаукаКосмосЛунаЗемляРоссийская академия наукИнститут космических исследованийРоскосмосЮжный полюс
 
 
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