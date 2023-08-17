"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны
"Роскосмос": "Луна-25" сделала снимок поверхности Луны с помощью комплекса СТС-Л
© Фото : Роскосмос/ИКИ РАНПервый снимок лунной поверхности станции "Луна-25"
© Фото : Роскосмос/ИКИ РАН
Первый снимок лунной поверхности станции "Луна-25"
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Межпланетная станция "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе".
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"На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", — рассказали в госкорпорации.
Кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности, который вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна.
"Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере", — отметили в "Роскосмосе".
Телевизионный комплекс СТС-Л создан в Институте космических исследований Российской академии наук. Также "Луна-25" провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, разработанных в ИКИ РАН, АРИЕС-Л и "Астрон Электроника".
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"Были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите", — добавили в корпорации.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.
Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.