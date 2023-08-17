https://ria.ru/20230817/luna-1890672668.html

"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны

"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны - РИА Новости, 17.08.2023

"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны

Межпланетная станция "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:17

2023-08-17T17:17

2023-08-17T20:33

космос

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земля

российская академия наук

институт космических исследований

роскосмос

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южный полюс

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Межпланетная станция "Луна-25" сделала первые снимки обратной стороны Луны телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе"."На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы", — рассказали в госкорпорации.Кратер Зееман — уникальный объект на лунной поверхности, который вызывает большой интерес у исследователей, так как высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна."Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере", — отметили в "Роскосмосе".Телевизионный комплекс СТС-Л создан в Институте космических исследований Российской академии наук. Также "Луна-25" провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, разработанных в ИКИ РАН, АРИЕС-Л и "Астрон Электроника"."Были измерены потоки гамма-лучей и нейтронов от поверхности Луны, а также получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите", — добавили в корпорации.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02:11 мск 11 августа. Главная цель миссии — исследовать лунный грунт на наличие льда.Автоматическую станцию "Луна-25" создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.

https://ria.ru/20230816/selfi-1890384058.html

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос, луна, земля, российская академия наук, институт космических исследований, роскосмос, южный полюс