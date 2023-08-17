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Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером - РИА Новости, 17.08.2023
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22:58 17.08.2023 (обновлено: 23:09 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html
Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером
Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его российский коллега сами интернет-ресурсы не читают, но при этом рассказал, что Владимир Путин РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:58
2023-08-17T23:09
в мире
технологии
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
youtube
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его российский коллега сами интернет-ресурсы не читают, но при этом рассказал, что Владимир Путин лучше умеет пользоваться компьютером. "Путин не пользуется интернетом, как это принято понимать, но я часто прихожу к нему, в кабинете мы сидим. Разведка, контрразведка и прочее – куча этих материалов (документы лежат в кабинете у Путина – ред.). В том числе "Песков Д.С." - такая папка лежит (документы от пресс-секретаря президента России – ред.). Он отвечает за информацию из СМИ. Он (Путин – ред.) листает, читает. Потом – "Разведка". Я видел эти документы, он говорит: "Бери, читай". У него даже времени не будет самому что-то тыкать, что-то самому искать, но он владеет компьютером. Я это видел сам. Он в этом разбирается намного лучше меня. Я – нет, я почти этим не занимаюсь", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале. При этом Лукашенко отметил, что черпает информацию из разных источников, в том числе телеграм- и YouTube-каналов. "Отовсюду. При том у меня нет своего телефона, ни айфона, ничего, я интернетом не занимаюсь. Но у меня вокруг, начиная с этого малыша (младшего сына Николая – ред.) и заканчивая всеми (остальными – ред.) до нее (пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт – ред.), все пичкают меня информацией из телеграм-каналов, YouTube и так далее", - сказал президент. По его словам, если что-то будет опубликовано о нем или о Белоруссии, то эта информация будет до него доведена. "Я присутствую везде, в то же время я телефон никогда в руках не держу", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20230817/svo-1890715747.html
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в мире, технологии, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, youtube
В мире, Технологии, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, YouTube
Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером

Лукашенко заявил, что Путин лучше него обращается с компьютером

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его российский коллега сами интернет-ресурсы не читают, но при этом рассказал, что Владимир Путин лучше умеет пользоваться компьютером.
"Путин не пользуется интернетом, как это принято понимать, но я часто прихожу к нему, в кабинете мы сидим. Разведка, контрразведка и прочее – куча этих материалов (документы лежат в кабинете у Путина – ред.). В том числе "Песков Д.С." - такая папка лежит (документы от пресс-секретаря президента России – ред.). Он отвечает за информацию из СМИ. Он (Путин – ред.) листает, читает. Потом – "Разведка". Я видел эти документы, он говорит: "Бери, читай". У него даже времени не будет самому что-то тыкать, что-то самому искать, но он владеет компьютером. Я это видел сам. Он в этом разбирается намного лучше меня. Я – нет, я почти этим не занимаюсь", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале.
При этом Лукашенко отметил, что черпает информацию из разных источников, в том числе телеграм- и YouTube-каналов. "Отовсюду. При том у меня нет своего телефона, ни айфона, ничего, я интернетом не занимаюсь. Но у меня вокруг, начиная с этого малыша (младшего сына Николая – ред.) и заканчивая всеми (остальными – ред.) до нее (пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт – ред.), все пичкают меня информацией из телеграм-каналов, YouTube и так далее", - сказал президент.
По его словам, если что-то будет опубликовано о нем или о Белоруссии, то эта информация будет до него доведена. "Я присутствую везде, в то же время я телефон никогда в руках не держу", - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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В миреТехнологииБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинYouTube
 
 
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