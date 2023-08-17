Лукашенко рассказал, что Путин лучше него обращается с компьютером
Лукашенко заявил, что Путин лучше него обращается с компьютером
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его российский коллега сами интернет-ресурсы не читают, но при этом рассказал, что Владимир Путин лучше умеет пользоваться компьютером.
"Путин не пользуется интернетом, как это принято понимать, но я часто прихожу к нему, в кабинете мы сидим. Разведка, контрразведка и прочее – куча этих материалов (документы лежат в кабинете у Путина – ред.). В том числе "Песков Д.С." - такая папка лежит (документы от пресс-секретаря президента России – ред.). Он отвечает за информацию из СМИ. Он (Путин – ред.) листает, читает. Потом – "Разведка". Я видел эти документы, он говорит: "Бери, читай". У него даже времени не будет самому что-то тыкать, что-то самому искать, но он владеет компьютером. Я это видел сам. Он в этом разбирается намного лучше меня. Я – нет, я почти этим не занимаюсь", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее YouTube-канале.
При этом Лукашенко отметил, что черпает информацию из разных источников, в том числе телеграм- и YouTube-каналов. "Отовсюду. При том у меня нет своего телефона, ни айфона, ничего, я интернетом не занимаюсь. Но у меня вокруг, начиная с этого малыша (младшего сына Николая – ред.) и заканчивая всеми (остальными – ред.) до нее (пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт – ред.), все пичкают меня информацией из телеграм-каналов, YouTube и так далее", - сказал президент.
По его словам, если что-то будет опубликовано о нем или о Белоруссии, то эта информация будет до него доведена. "Я присутствую везде, в то же время я телефон никогда в руках не держу", - сказал Лукашенко.