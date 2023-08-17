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"Рособоронэкспорт" на "Армии-2023" заключил несколько экспортных контрактов

"Рособоронэкспорт" на "Армии-2023" заключил несколько экспортных контрактов - РИА Новости, 17.08.2023

"Рособоронэкспорт" на "Армии-2023" заключил несколько экспортных контрактов

"Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2023" заключил несколько экспортных оружейных контрактов на сумму около 600 миллионов долларов, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:44

2023-08-17T14:44

2023-08-17T14:44

экономика

рособоронэкспорт

форум "армия — 2023"

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия-2023" заключил несколько экспортных оружейных контрактов на сумму около 600 миллионов долларов, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Михеев."В 2023 году "Рособоронэкспорт" организовал насыщенную деловую программу на полях форума "Армия". Мы провели презентации свыше 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран. Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около 600 миллионов долларов, обсудили с партнерами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства", - сказал он.По словам Михеева, в ходе "Армии" российскому спецэкспортёру удалось достичь договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов, а также установке российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси зарубежных партнеров.РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, рособоронэкспорт, форум "армия — 2023", россия