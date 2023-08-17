https://ria.ru/20230817/kndr-1890629501.html

Россия и КНДР восстанавливают двусторонние контакты, заявил посол

Россия и КНДР восстанавливают двусторонние контакты, заявил посол - РИА Новости, 17.08.2023

Россия и КНДР восстанавливают двусторонние контакты, заявил посол

Россия и КНДР работают над широким кругом вопросов, которые касаются постпандемийного восстановления двусторонних контактов, заявил посол РФ в Пхеньяне... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:56

2023-08-17T14:56

2023-08-17T14:56

в мире

кндр (северная корея)

россия

пхеньян

владивосток

александр мацегора

сергей шойгу

ким чен ын

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия и КНДР работают над широким кругом вопросов, которые касаются постпандемийного восстановления двусторонних контактов, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Мы прорабатываем широкий круг вопросов, связанных с постпандемийным восстановлением двусторонних контактов", - сказал Мацегора в интервью RTVI, отвечая на вопрос о том, прорабатывается ли встреча главы МИД РФ с представителями северокорейского руководства. Границы КНДР были закрыты для иностранцев и граждан страны в 2020 году из-за начала пандемии COVID-19. Авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном также приостановлено с 2020 года. Ранее в интервью РИА Новости Мацегора рассказывал, что грузовое железнодорожное сообщение возобновилось между РФ и КНДР в регулярном режиме. В конце июня Пхеньян посетила российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который прибыл в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.

https://ria.ru/20230816/sotrudnichestvo-1890374332.html

кндр (северная корея)

россия

пхеньян

владивосток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, владивосток, александр мацегора, сергей шойгу, ким чен ын