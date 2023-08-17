Россия и КНДР восстанавливают двусторонние контакты, заявил посол
Посол: Россия и КНДР работают над восстановлением контактов после пандемии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в Пхеньяне. 26 июля 2023 год
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в Пхеньяне. 26 июля 2023 год
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия и КНДР работают над широким кругом вопросов, которые касаются постпандемийного восстановления двусторонних контактов, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Мы прорабатываем широкий круг вопросов, связанных с постпандемийным восстановлением двусторонних контактов", - сказал Мацегора в интервью RTVI, отвечая на вопрос о том, прорабатывается ли встреча главы МИД РФ с представителями северокорейского руководства.
Границы КНДР были закрыты для иностранцев и граждан страны в 2020 году из-за начала пандемии COVID-19. Авиасообщение между Владивостоком и Пхеньяном также приостановлено с 2020 года. Ранее в интервью РИА Новости Мацегора рассказывал, что грузовое железнодорожное сообщение возобновилось между РФ и КНДР в регулярном режиме.
В конце июня Пхеньян посетила российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который прибыл в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.