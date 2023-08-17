https://ria.ru/20230817/iskusstvo-1890628496.html

Посвященные Майя арт-объекты появятся в Петербурге

Посвященные Майя арт-объекты появятся в Петербурге - РИА Новости, 17.08.2023

Посвященные Майя арт-объекты появятся в Петербурге

В сквере в Санкт-Петербурге, названном в честь ученого Юрия Кнорозова, дешифровавшего письменность Майя, планируется установить тематические арт-объекты,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:50

2023-08-17T14:50

2023-08-17T14:50

культура

общество

санкт-петербург

красногвардейский район

юрий кнорозов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. В сквере в Санкт-Петербурге, названном в честь ученого Юрия Кнорозова, дешифровавшего письменность Майя, планируется установить тематические арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района города. "Скверу на Гранитной улице в Красногвардейском районе присвоили имя историка этнографа и автора дешифровки письменности народа майя Юрия Кнорозова. Теперь зеленую зону ждет благоустройство. В сквере Юрия Кнорозова установят тематические арт-объекты, вдохновленные работами ученого: "Солнце Майя" и "Парад планет", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в 2022 году Топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала присвоить имя Кнорозова скверу в начале Гранитной улицы. Ученый жил в доме №10. Отмечается, что здесь планируется сохранить зеленую зону, установить скамейки и зоны отдыха, а также возможно разнообразить сквер архитектурными формами. Концепцию нового пространства обсудят с жителями. Работы по благоустройству сквера запланированы на 2024-2025 годы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880747697.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

общество, санкт-петербург, красногвардейский район, юрий кнорозов