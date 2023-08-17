https://ria.ru/20230817/iskusstvo-1890628496.html
Посвященные Майя арт-объекты появятся в Петербурге
Посвященные Майя арт-объекты появятся в Петербурге - РИА Новости, 17.08.2023
Посвященные Майя арт-объекты появятся в Петербурге
В сквере в Санкт-Петербурге, названном в честь ученого Юрия Кнорозова, дешифровавшего письменность Майя, планируется установить тематические арт-объекты,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:50
2023-08-17T14:50
2023-08-17T14:50
культура
общество
санкт-петербург
красногвардейский район
юрий кнорозов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. В сквере в Санкт-Петербурге, названном в честь ученого Юрия Кнорозова, дешифровавшего письменность Майя, планируется установить тематические арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района города. "Скверу на Гранитной улице в Красногвардейском районе присвоили имя историка этнографа и автора дешифровки письменности народа майя Юрия Кнорозова. Теперь зеленую зону ждет благоустройство. В сквере Юрия Кнорозова установят тематические арт-объекты, вдохновленные работами ученого: "Солнце Майя" и "Парад планет", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в 2022 году Топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала присвоить имя Кнорозова скверу в начале Гранитной улицы. Ученый жил в доме №10. Отмечается, что здесь планируется сохранить зеленую зону, установить скамейки и зоны отдыха, а также возможно разнообразить сквер архитектурными формами. Концепцию нового пространства обсудят с жителями. Работы по благоустройству сквера запланированы на 2024-2025 годы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880747697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, красногвардейский район, юрий кнорозов
Культура, Общество, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Юрий Кнорозов
Посвященные Майя арт-объекты появятся в Петербурге
Посвященные Майя арт-объекты появятся в сквере Кнорозова в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. В сквере в Санкт-Петербурге, названном в честь ученого Юрия Кнорозова, дешифровавшего письменность Майя, планируется установить тематические арт-объекты, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района города.
«
"Скверу на Гранитной улице в Красногвардейском районе присвоили имя историка этнографа и автора дешифровки письменности народа майя Юрия Кнорозова. Теперь зеленую зону ждет благоустройство. В сквере Юрия Кнорозова установят тематические арт-объекты, вдохновленные работами ученого: "Солнце Майя" и "Парад планет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала присвоить имя Кнорозова скверу в начале Гранитной улицы. Ученый жил в доме №10.
Отмечается, что здесь планируется сохранить зеленую зону, установить скамейки и зоны отдыха, а также возможно разнообразить сквер архитектурными формами. Концепцию нового пространства обсудят с жителями.
Работы по благоустройству сквера запланированы на 2024-2025 годы в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
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