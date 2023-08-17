https://ria.ru/20230817/forum-1890673885.html

Участники буддийского форума в Бурятии приняли совместное обращение

Участники буддийского форума в Бурятии приняли совместное обращение - РИА Новости, 17.08.2023

Участники буддийского форума в Бурятии приняли совместное обращение

Участники первого Международного буддийского форума в Улан-Удэ в четверг приняли совместное обращение ко всем заинтересованным в мирной и гармоничной жизни на... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:20

2023-08-17T17:20

2023-08-17T17:20

религия

россия

улан-удэ

республика бурятия

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Участники первого Международного буддийского форума в Улан-Удэ в четверг приняли совместное обращение ко всем заинтересованным в мирной и гармоничной жизни на планете с призывом развивать программы в области науки и этики, воспитания молодежи на основе истинных духовных ценностей. "Мы призываем обратить особое внимание на развитие программ образования в области науки и этики для обеспечения безопасного и процветающего мира и вопросам воспитания молодежи на основе истинных духовных ценностей, чтобы буддийская мудрость и практика оставались доступными для будущих поколений… Мы обращаемся ко всем лидерам стран и конфессий, ко всем людям доброй воли объединить наши усилия для построения безопасного, справедливого и процветающего мира на нашей планете", - сказано в обращении, текст которого зачитал ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов. Участники форума – представители духовенства, государственных органов, науки и культуры из 14 стран мира – призывали все буддийские организации и практикующих по всему миру объединиться, чтобы содействовать гармонии, пониманию и состраданию. Они отметили, что учение и традиции буддизма "продолжают вдохновлять и преображать жизни миллионов людей по всему миру". На форуме озвучили статистические данные, согласно которым буддизм исповедуют три миллиарда жителей планеты, а в России численность буддистов достигла более миллиона человек. "Мы глубоко признательны российским организаторам форума, Республике Бурятия и Буддийской традиционной сангхе России за благородную инициативу по созданию пространства понимания и диалога, проникнутого буддийским духовным опытом. Форум стал площадкой для объединения людей различных культур, национальностей и религиозных школ, которые разделяют общую приверженность к поиску добра и истины… Благодаря вашему усердию и преданности, мы имели возможность обогатить понимание буддийского учения и основ применения его принципов в повседневной жизни. Мы осознаем, что буддизм простирается за пределы национальных границ и культурных различий", - отмечается в обращении. Представители разных уровней власти выступили с приветствием на открытии I Международного буддийского форума в Улан-Удэ, отметив, что его проведение – важное и большое событие.В начале мероприятия заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Анатолий Вылегжанин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам форума. Затем послание премьер-министра РФ Михаила Мишустина огласил зампред Госдумы Шолбан Кара-Оол, также он поприветствовал участников форума от имени председателя Госдумы Вячеслава Володина, отметив, что для ГД "инициированное правительством Бурятии и администрацией президента проведение Международного буддийского форума – уникальное и большое событие"."Я верю в то, что буддизм как религия является основой, прежде всего, сострадания, взаимопонимания между людьми и странами", - добавил Кара-Оол, подчеркнув, что Россия славится своим интернационализмом, уважением ко всем конфессиям, и она не закрывается от остального мира. Он поблагодарил всех зарубежных участников форума за визит и готовность к обсуждению. "Там, где есть диалог, будет развитие", - отметил Кара-Оол.Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков зачитал послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. От себя Хасиков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за его особенное отношение к буддизму. "Он (президент РФ - ред.) подчеркивает, и мы вместе с ним, что Россия широко открыта к диалогу… Это мероприятие важно не только для России - страны, которая действительно подчеркивает свою уникальность, где дружат все народы, где дружат все религии, но это мероприятие важно и для всего мира… То, что происходит сейчас, это новый виток в развитии буддизма не только в России, но и во всем мире", - отметил Хасиков.Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем приветствии подчеркнул, что проведение форума в Бурятии позволит всем обменяться опытом, обсудить насущные вопросы, определить перспективы сотрудничества и действий на благо стран и людей. "Желаю всем нам жить по канонам буддизма, чтобы наш мир был свободен от жадности, от ненависти и от невежества", - подытожил Цыденов.Первый международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Бурятии 17–19 августа. В нем участвуют десятки видных представителей буддийского духовенства, государственные деятели, ученых из разных стран мира, в истории и современной жизни которых значительную роль играет буддизм. Основная цель форума - всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийского образования и культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Организаторами форума выступают Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда "Росконгресс".

https://ria.ru/20230817/buddiyyskiy-1890577040.html

https://ria.ru/20230817/buddiyskaya-1890593982.html

https://ria.ru/20230817/klirik-1890564245.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230817/1890613202.html

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россия, улан-удэ, республика бурятия