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ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области

ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.08.2023

ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:27

2023-08-17T13:27

2023-08-17T15:44

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

безопасность

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", - сказали в ведомстве.

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Конашенков об уничтожении воинского эшелона ВСУ в Днепропетровской области Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. 2023-08-17T13:27 true PT4M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, безопасность