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ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 17.08.2023 (обновлено: 15:44 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/eshelon-1890605791.html
ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.08.2023
ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:27
2023-08-17T15:44
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
безопасность
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", - сказали в ведомстве.
россия
днепропетровская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков об уничтожении воинского эшелона ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области

МО: ВС РФ ударили ракетами по эшелону ВСУ в Днепропетровской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРБезопасность
 
 
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