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ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.08.2023
ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:27
2023-08-17T13:27
2023-08-17T15:44
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
безопасность
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами", - сказали в ведомстве.
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Конашенков об уничтожении воинского эшелона ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска уничтожили ракетным ударом украинский эшелон с боеприпасами в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
2023-08-17T13:27
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PT4M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России уничтожили воинский эшелон ВСУ в Днепропетровской области
МО: ВС РФ ударили ракетами по эшелону ВСУ в Днепропетровской области