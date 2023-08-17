https://ria.ru/20230817/dtp-1890549127.html

В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП

В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.08.2023

В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали в ДТП в Ленобласти, которое устроил 18-летний пьяный водитель "Жигулей", сообщает в четверг ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:38

2023-08-17T10:38

2023-08-17T10:38

происшествия

ленинградская область

тихвин

чудово

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП в Ленобласти, которое устроил 18-летний пьяный водитель "Жигулей", сообщает в четверг ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале. Инцидент произошел еще в среду, но известно о нем стало только сейчас. "Шестнадцатого августа на 232-м километре автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово 18-летний водитель "ВАЗ 2110" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил столкновение с едущим во встречном направлении автомобилем Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя", - сообщает пресс-служба. В результате ДТП водитель Honda, его 41-летняя жена, 13-летний сын и еще одна 66-летняя женщина в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Водитель автомобиля "ВАЗ 2110", а также его пассажиры также в больнице: 16-летняя девушка в тяжелом состоянии и двое подростков 14 и 16-лет в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

ленинградская область

тихвин

чудово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, тихвин, чудово