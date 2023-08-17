В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали в ДТП в Ленинградской области по вине пьяного водителя
© Фото : ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области/TelegramДТП на 232 километре автодороги "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово"
ДТП на 232 километре автодороги "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП в Ленобласти, которое устроил 18-летний пьяный водитель "Жигулей", сообщает в четверг ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.
Инцидент произошел еще в среду, но известно о нем стало только сейчас.
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"Шестнадцатого августа на 232-м километре автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово 18-летний водитель "ВАЗ 2110" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил столкновение с едущим во встречном направлении автомобилем Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя", - сообщает пресс-служба.
В результате ДТП водитель Honda, его 41-летняя жена, 13-летний сын и еще одна 66-летняя женщина в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Водитель автомобиля "ВАЗ 2110", а также его пассажиры также в больнице: 16-летняя девушка в тяжелом состоянии и двое подростков 14 и 16-лет в состоянии средней степени тяжести.