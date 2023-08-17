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В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.08.2023
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10:38 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/dtp-1890549127.html
В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП
В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 17.08.2023
В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали в ДТП в Ленобласти, которое устроил 18-летний пьяный водитель "Жигулей", сообщает в четверг ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:38
2023-08-17T10:38
происшествия
ленинградская область
тихвин
чудово
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП в Ленобласти, которое устроил 18-летний пьяный водитель "Жигулей", сообщает в четверг ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале. Инцидент произошел еще в среду, но известно о нем стало только сейчас. "Шестнадцатого августа на 232-м километре автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово 18-летний водитель "ВАЗ 2110" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил столкновение с едущим во встречном направлении автомобилем Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя", - сообщает пресс-служба. В результате ДТП водитель Honda, его 41-летняя жена, 13-летний сын и еще одна 66-летняя женщина в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Водитель автомобиля "ВАЗ 2110", а также его пассажиры также в больнице: 16-летняя девушка в тяжелом состоянии и двое подростков 14 и 16-лет в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, ленинградская область, тихвин, чудово
Происшествия, Ленинградская область, Тихвин, Чудово
В Ленинградской области восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали в ДТП в Ленинградской области по вине пьяного водителя

© Фото : ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области/TelegramДТП на 232 километре автодороги "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово"
ДТП на 232 километре автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области/Telegram
ДТП на 232 километре автодороги "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП в Ленобласти, которое устроил 18-летний пьяный водитель "Жигулей", сообщает в четверг ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.
Инцидент произошел еще в среду, но известно о нем стало только сейчас.
«
"Шестнадцатого августа на 232-м километре автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь – Чудово 18-летний водитель "ВАЗ 2110" в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил столкновение с едущим во встречном направлении автомобилем Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя", - сообщает пресс-служба.
В результате ДТП водитель Honda, его 41-летняя жена, 13-летний сын и еще одна 66-летняя женщина в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Водитель автомобиля "ВАЗ 2110", а также его пассажиры также в больнице: 16-летняя девушка в тяжелом состоянии и двое подростков 14 и 16-лет в состоянии средней степени тяжести.
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ПроисшествияЛенинградская областьТихвинЧудово
 
 
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