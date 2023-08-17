https://ria.ru/20230817/doroga-1890638909.html
Путин рассказал о преимуществах скоростной ж/д от Москвы до Петербурга
Путин рассказал о преимуществах скоростной ж/д от Москвы до Петербурга - РИА Новости, 17.08.2023
Путин рассказал о преимуществах скоростной ж/д от Москвы до Петербурга
Россия подошла к возможности создания новой скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:22
2023-08-17T15:22
2023-08-17T18:38
москва
санкт-петербург
общество
владимир путин
ржд
сергей собянин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия подошла к возможности создания новой скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил президент России Владимир Путин."Этот проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом, обсуждается давно, но прямо сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", — отметил он.По словам главы государства, строительство новой магистрали освободит уже действующую от передвижения грузов, а их скорость значительно вырастет. "Что касается передвижения пассажиров, то скорость движения возрастет существенным образом и время в пути уменьшится", — указал Путин.Так, сейчас из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться за 4 часа 5 минут, а в будущем время в пути сократится до 2 часов 15 минут, уточнил он."Между Тверью и Москвой это будет 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут вместо 3 часов 10 минут", — подчеркнул президент.Затем необходимо двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, из Нижнего в Казань, а оттуда в уральские регионы, сказал российский лидер.Это не только снизит время передвижения, но и улучшит связанность страны, а также поможет развитию таких сфер, как образование и наука, резюмировал Путин.В четверг глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий МЦД свяжет Ленинградское и Казанское направления МЖД. Протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.
https://ria.ru/20230817/putin-1890639559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, общество, владимир путин, ржд, сергей собянин
Москва, Санкт-Петербург, Общество, Владимир Путин, РЖД, Сергей Собянин
Путин рассказал о преимуществах скоростной ж/д от Москвы до Петербурга
Путин: Россия подошла к созданию скоростной ж/д магистрали Москва — Петербург
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия подошла к возможности создания новой скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил президент России Владимир Путин.
"Этот проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом, обсуждается давно, но прямо сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", — отметил он.
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По словам главы государства, строительство новой магистрали освободит уже действующую от передвижения грузов, а их скорость значительно вырастет.
«
"Что касается передвижения пассажиров, то скорость движения возрастет существенным образом и время в пути уменьшится", — указал Путин.
Так, сейчас из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться за 4 часа 5 минут, а в будущем время в пути сократится до 2 часов 15 минут, уточнил он.
"Между Тверью
и Москвой это будет 39 минут, а между Великим Новгородом
и Санкт-Петербургом — 29 минут вместо 3 часов 10 минут", — подчеркнул президент.
Затем необходимо двигаться в Нижний Новгород, Воронеж
, из Нижнего в Казань, а оттуда в уральские регионы, сказал российский лидер.
Это не только снизит время передвижения, но и улучшит связанность страны, а также поможет развитию таких сфер, как образование и наука, резюмировал Путин.
В четверг глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин
запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий МЦД свяжет Ленинградское и Казанское направления МЖД. Протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.
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