https://ria.ru/20230817/doroga-1890638909.html

Путин рассказал о преимуществах скоростной ж/д от Москвы до Петербурга

Путин рассказал о преимуществах скоростной ж/д от Москвы до Петербурга - РИА Новости, 17.08.2023

Путин рассказал о преимуществах скоростной ж/д от Москвы до Петербурга

Россия подошла к возможности создания новой скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:22

2023-08-17T15:22

2023-08-17T18:38

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санкт-петербург

общество

владимир путин

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сергей собянин

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия подошла к возможности создания новой скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил президент России Владимир Путин."Этот проект скоростной железной дороги на первом этапе между Москвой и Петербургом, обсуждается давно, но прямо сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации", — отметил он.По словам главы государства, строительство новой магистрали освободит уже действующую от передвижения грузов, а их скорость значительно вырастет. "Что касается передвижения пассажиров, то скорость движения возрастет существенным образом и время в пути уменьшится", — указал Путин.Так, сейчас из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться за 4 часа 5 минут, а в будущем время в пути сократится до 2 часов 15 минут, уточнил он."Между Тверью и Москвой это будет 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — 29 минут вместо 3 часов 10 минут", — подчеркнул президент.Затем необходимо двигаться в Нижний Новгород, Воронеж, из Нижнего в Казань, а оттуда в уральские регионы, сказал российский лидер.Это не только снизит время передвижения, но и улучшит связанность страны, а также поможет развитию таких сфер, как образование и наука, резюмировал Путин.В четверг глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Третий МЦД свяжет Ленинградское и Казанское направления МЖД. Протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.

https://ria.ru/20230817/putin-1890639559.html

https://ria.ru/20230817/vsm-1890637644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, общество, владимир путин, ржд, сергей собянин