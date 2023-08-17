https://ria.ru/20230817/delo-1890614689.html
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России - РИА Новости, 17.08.2023
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России
Дело о фейках против ВС РФ возбудили в отношении бывшего исполнительного директора "Голос-Урал" Натальи Гусевой, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:00
2023-08-17T14:00
2023-08-17T14:00
григорий мельконьянц
голос-урал
"голос"
госдума рф
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дело о фейках против ВС РФ возбудили в отношении бывшего исполнительного директора "Голос-Урал" Натальи Гусевой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня у неё дома проводились следственные действия, как и у сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца", - сказал собеседник агентства. Всего обыски прошли у 15 человек в восьми регионах России, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.* Организация признана иноагентом.
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григорий мельконьянц, голос-урал, "голос", госдума рф, россия, происшествия
Григорий Мельконьянц, Голос-Урал, "Голос", Госдума РФ, Россия, Происшествия
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России
На экс-директора "Голос — Урал" Гусеву завели дело о фейках против ВС России