Рейтинг@Mail.ru
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/delo-1890614689.html
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России - РИА Новости, 17.08.2023
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России
Дело о фейках против ВС РФ возбудили в отношении бывшего исполнительного директора "Голос-Урал" Натальи Гусевой, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:00
2023-08-17T14:00
григорий мельконьянц
голос-урал
"голос"
госдума рф
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дело о фейках против ВС РФ возбудили в отношении бывшего исполнительного директора "Голос-Урал" Натальи Гусевой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня у неё дома проводились следственные действия, как и у сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца", - сказал собеседник агентства. Всего обыски прошли у 15 человек в восьми регионах России, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.* Организация признана иноагентом.
https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
григорий мельконьянц, голос-урал, "голос", госдума рф, россия, происшествия
Григорий Мельконьянц, Голос-Урал, "Голос", Госдума РФ, Россия, Происшествия
Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России

На экс-директора "Голос — Урал" Гусеву завели дело о фейках против ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дело о фейках против ВС РФ возбудили в отношении бывшего исполнительного директора "Голос-Урал" Натальи Гусевой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Сегодня у неё дома проводились следственные действия, как и у сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца", - сказал собеседник агентства.
Всего обыски прошли у 15 человек в восьми регионах России, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.
Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.
* Организация признана иноагентом.
Янина Соколовская - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках
26 июля, 12:04
 
Григорий МельконьянцГолос-Урал"Голос"Госдума РФРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала