https://ria.ru/20230817/delo-1890614689.html

Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России

Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России - РИА Новости, 17.08.2023

Источник: на экс-директора "Голос — Урал" завели дело о фейках о ВС России

Дело о фейках против ВС РФ возбудили в отношении бывшего исполнительного директора "Голос-Урал" Натальи Гусевой, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:00

2023-08-17T14:00

2023-08-17T14:00

григорий мельконьянц

голос-урал

"голос"

госдума рф

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Дело о фейках против ВС РФ возбудили в отношении бывшего исполнительного директора "Голос-Урал" Натальи Гусевой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Сегодня у неё дома проводились следственные действия, как и у сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца", - сказал собеседник агентства. Всего обыски прошли у 15 человек в восьми регионах России, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Движение "Голос" стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России.* Организация признана иноагентом.

https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

григорий мельконьянц, голос-урал, "голос", госдума рф, россия, происшествия