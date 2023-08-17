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В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах - РИА Новости, 17.08.2023
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15:32 17.08.2023 (обновлено: 15:38 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/dagestan-1890642971.html
В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах
В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах - РИА Новости, 17.08.2023
В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах
В больницах Дагестана остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, тяжелых среди них нет, сообщила РИА Новости глава минздрава региона Татьяна... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:32
2023-08-17T15:38
происшествия
чп на азс в махачкале
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, тяжелых среди них нет, сообщила РИА Новости глава минздрава региона Татьяна Беляева."В наших больницах остаются 46 пострадавших. Тяжелых нет. Состояние в основном средней степени тяжести", - сказала министр.
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происшествия, чп на азс в махачкале, республика дагестан, махачкала
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах

Минздрав Дагестана: в больницах республики остаются 46 пострадавших при взрыве

© СК РоссииСотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
Сотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
© СК России
Сотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, тяжелых среди них нет, сообщила РИА Новости глава минздрава региона Татьяна Беляева.
"В наших больницах остаются 46 пострадавших. Тяжелых нет. Состояние в основном средней степени тяжести", - сказала министр.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Следствие попросило арестовать обвиняемого по делу о взрыве в Махачкале
Вчера, 15:23
 
ПроисшествияЧП на АЗС в МахачкалеРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
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