https://ria.ru/20230817/dagestan-1890642971.html

В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах

В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах - РИА Новости, 17.08.2023

В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах

В больницах Дагестана остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, тяжелых среди них нет, сообщила РИА Новости глава минздрава региона Татьяна... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:32

2023-08-17T15:32

2023-08-17T15:38

происшествия

чп на азс в махачкале

республика дагестан

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, тяжелых среди них нет, сообщила РИА Новости глава минздрава региона Татьяна Беляева."В наших больницах остаются 46 пострадавших. Тяжелых нет. Состояние в основном средней степени тяжести", - сказала министр.

https://ria.ru/20230817/arest-1890639015.html

махачкала

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, чп на азс в махачкале, республика дагестан, махачкала