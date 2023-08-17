https://ria.ru/20230817/dagestan-1890642971.html
В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах
В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах - РИА Новости, 17.08.2023
В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах
В больницах Дагестана остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, тяжелых среди них нет, сообщила РИА Новости глава минздрава региона Татьяна... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:32
2023-08-17T15:32
2023-08-17T15:38
происшествия
чп на азс в махачкале
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 17 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, тяжелых среди них нет, сообщила РИА Новости глава минздрава региона Татьяна Беляева."В наших больницах остаются 46 пострадавших. Тяжелых нет. Состояние в основном средней степени тяжести", - сказала министр.
https://ria.ru/20230817/arest-1890639015.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на азс в махачкале, республика дагестан, махачкала
Происшествия, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане 46 пострадавших при взрыве остаются в больницах
Минздрав Дагестана: в больницах республики остаются 46 пострадавших при взрыве