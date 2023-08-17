https://ria.ru/20230817/burundi-1890699274.html

В Минобороны Бурунди раскритиковали поставки оружия Украине

В Минобороны Бурунди раскритиковали поставки оружия Украине - РИА Новости, 17.08.2023

В Минобороны Бурунди раскритиковали поставки оружия Украине

Поставляемое коллективным Западом на Украину оружие может попасть в руки террористов из-за "беспорядочных" поставок и нарушений соответствующих международных... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:33

2023-08-17T19:33

2023-08-17T19:33

украина

бурунди

ливия

форум "армия — 2023"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890178253_255:0:3896:2048_1920x0_80_0_0_e94d0db383990bc44646ac676689605e.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поставляемое коллективным Западом на Украину оружие может попасть в руки террористов из-за "беспорядочных" поставок и нарушений соответствующих международных норм, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази. "Опыт показывает, что оружие, свободно распространяемое в разных частях света, остается источником снабжения террористических групп и вооруженных движений… Не исключено, что то же самое происходит и на Украине, куда различные виды вооружений поставляются беспорядочно и главное - с нарушением соответствующих международных норм", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023". По словам министра, яркими примерами подобных тенденций являются постконфликтные зоны на африканском континенте, а именно Ливия и Сомали, откуда до сих пор поступает оружие на черный рынок континента и является источником снабжения террористических группировок в Сахеле и Восточной Африке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230817/burundi-1890697211.html

украина

бурунди

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, бурунди, ливия, форум "армия — 2023", безопасность