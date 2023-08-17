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В Минобороны Бурунди раскритиковали поставки оружия Украине - РИА Новости, 17.08.2023
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19:33 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/burundi-1890699274.html
В Минобороны Бурунди раскритиковали поставки оружия Украине
В Минобороны Бурунди раскритиковали поставки оружия Украине - РИА Новости, 17.08.2023
В Минобороны Бурунди раскритиковали поставки оружия Украине
Поставляемое коллективным Западом на Украину оружие может попасть в руки террористов из-за "беспорядочных" поставок и нарушений соответствующих международных... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:33
2023-08-17T19:33
украина
бурунди
ливия
форум "армия — 2023"
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поставляемое коллективным Западом на Украину оружие может попасть в руки террористов из-за "беспорядочных" поставок и нарушений соответствующих международных норм, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази. "Опыт показывает, что оружие, свободно распространяемое в разных частях света, остается источником снабжения террористических групп и вооруженных движений… Не исключено, что то же самое происходит и на Украине, куда различные виды вооружений поставляются беспорядочно и главное - с нарушением соответствующих международных норм", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023". По словам министра, яркими примерами подобных тенденций являются постконфликтные зоны на африканском континенте, а именно Ливия и Сомали, откуда до сих пор поступает оружие на черный рынок континента и является источником снабжения террористических группировок в Сахеле и Восточной Африке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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украина, бурунди, ливия, форум "армия — 2023", безопасность
Украина, Бурунди, Ливия, Форум "Армия — 2023", Безопасность
В Минобороны Бурунди раскритиковали поставки оружия Украине

Минобороны Бурунди: оружие, поставляемое Украине, может попасть террористам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поставляемое коллективным Западом на Украину оружие может попасть в руки террористов из-за "беспорядочных" поставок и нарушений соответствующих международных норм, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази.
"Опыт показывает, что оружие, свободно распространяемое в разных частях света, остается источником снабжения террористических групп и вооруженных движений… Не исключено, что то же самое происходит и на Украине, куда различные виды вооружений поставляются беспорядочно и главное - с нарушением соответствующих международных норм", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023".
По словам министра, яркими примерами подобных тенденций являются постконфликтные зоны на африканском континенте, а именно Ливия и Сомали, откуда до сих пор поступает оружие на черный рынок континента и является источником снабжения террористических группировок в Сахеле и Восточной Африке.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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УкраинаБурундиЛивияФорум "Армия — 2023"Безопасность
 
 
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