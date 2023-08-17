https://ria.ru/20230817/biolaboratorii-1890678247.html
США распространяют биолаборатории по всему миру, заявило посольство России
США распространяют биолаборатории по всему миру, заявило посольство России - РИА Новости, 17.08.2023
США распространяют биолаборатории по всему миру, заявило посольство России
США распространяют биолаборатории по всему миру, застраивая ими периметр границ России, чтобы формировать искусственные очаги инфекций, заявили в посольстве РФ... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:37
2023-08-17T17:37
2023-08-17T17:53
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США распространяют биолаборатории по всему миру, застраивая ими периметр границ России, чтобы формировать искусственные очаги инфекций, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. "Под видом мониторинга заболеваемости Вашингтон нагло и безнаказанно разбрасывает незаконные лаборатории по всему миру. Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ", - говорится в сообщении дипмиссии. Там подчеркнули, что США делают это для возможности создавать кризисные ситуации биологического характера, формировать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями. "Особую тревогу вызывает развернутая Пентагоном активность на Украине. США втянули в свои проекты десятки государственных институтов и частных компаний страны", - добавили в посольстве. В представительстве указали, что подобные действия Вашингтона требуют соответствующей правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных структур.
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в мире, здоровье - общество, сша, вашингтон (штат), россия, министерство обороны сша
В мире, Здоровье - Общество, США, Вашингтон (штат), Россия, Министерство обороны США
США распространяют биолаборатории по всему миру, заявило посольство России
Посольство: США строят биолаборатории у границ России, формируя очаги инфекций
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США распространяют биолаборатории по всему миру, застраивая ими периметр границ России, чтобы формировать искусственные очаги инфекций, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Под видом мониторинга заболеваемости Вашингтон нагло и безнаказанно разбрасывает незаконные лаборатории по всему миру. Плотно застраивает такими учреждениями периметр российских границ", - говорится в сообщении дипмиссии.
Там подчеркнули, что США делают это для возможности создавать кризисные ситуации биологического характера, формировать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями.
"Особую тревогу вызывает развернутая Пентагоном
активность на Украине
. США втянули в свои проекты десятки государственных институтов и частных компаний страны", - добавили в посольстве.
В представительстве указали, что подобные действия Вашингтона требуют соответствующей правовой оценки, в том числе со стороны профильных международных структур.
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