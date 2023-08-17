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В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/bespilotnik-1890574303.html
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 17.08.2023
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Беспилотник самолетного типа был сбит в районе поселка Дальний Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, также украинские военные обстреляли... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:05
2023-08-17T12:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа был сбит в районе поселка Дальний Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, также украинские военные обстреляли приграничные районы области около 60 раз за прошедшие сутки, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в среду, 16 августа. Им подверглись четыре района, общее количество выпущенных снарядов составило 59, включая три взрывных устройства, сброшенные с дронов. При этом интенсивность обстрелов снизилась практически в два раза по сравнению с предыдущими двумя днями, когда количество выпущенных боеприпасов превышало сотню в день. "В Валуйском городском округе в районе поселка Дальний сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал Гладков. В Белгородском районе, согласно данным губернатора, четыре артиллерийских снаряда было выпущено по селу Журавлевка, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. По селу Щетиновка выпущено два артиллерийских снаряда и 4 гранатометных выстрела. В селе Нехотеевка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства и выпустил по селу 5 артиллерийских снарядов. Он добавил, что в Краснояружском районе пять раз из артиллерии выстрелили по селу Поповка, повреждения зафиксированы в одном частном домовладении. По трем населенным пунктам района, Прилесье, Колотиловка и Графовка, выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по территории между поселком Прилесье и селом Графовка – 6 артиллерийских снарядов. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 6 прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении – выбиты окна, посечены кровля и фасад. По селу Терезовка выпущено 4 минометных снаряда, по посёлку Красное – 5. Обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230817/obstrel-1890539838.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Гладков: в районе белгородского поселка Дальний сбили дрон самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа был сбит в районе поселка Дальний Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, также украинские военные обстреляли приграничные районы области около 60 раз за прошедшие сутки, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В четверг в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в среду, 16 августа. Им подверглись четыре района, общее количество выпущенных снарядов составило 59, включая три взрывных устройства, сброшенные с дронов. При этом интенсивность обстрелов снизилась практически в два раза по сравнению с предыдущими двумя днями, когда количество выпущенных боеприпасов превышало сотню в день.
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"В Валуйском городском округе в районе поселка Дальний сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал Гладков.
В Белгородском районе, согласно данным губернатора, четыре артиллерийских снаряда было выпущено по селу Журавлевка, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. По селу Щетиновка выпущено два артиллерийских снаряда и 4 гранатометных выстрела. В селе Нехотеевка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства и выпустил по селу 5 артиллерийских снарядов.
Он добавил, что в Краснояружском районе пять раз из артиллерии выстрелили по селу Поповка, повреждения зафиксированы в одном частном домовладении. По трем населенным пунктам района, Прилесье, Колотиловка и Графовка, выпущено по 5 артиллерийских снарядов, по территории между поселком Прилесье и селом Графовка – 6 артиллерийских снарядов.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 6 прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении – выбиты окна, посечены кровля и фасад. По селу Терезовка выпущено 4 минометных снаряда, по посёлку Красное – 5. Обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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