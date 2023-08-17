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Чай "Беседа" снова появится на прилавках спустя несколько лет - РИА Новости, 17.08.2023
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14:32 17.08.2023 (обновлено: 14:34 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/beseda-1890622262.html
Чай "Беседа" снова появится на прилавках спустя несколько лет
Чай "Беседа" снова появится на прилавках спустя несколько лет - РИА Новости, 17.08.2023
Чай "Беседа" снова появится на прилавках спустя несколько лет
"Объединенная чайная компания" решила возродить производство чая "Беседа", который выпускался в России до 2015 года концерном Unilever; вкус останется... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:32
2023-08-17T14:34
экономика
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "Объединенная чайная компания" решила возродить производство чая "Беседа", который выпускался в России до 2015 года концерном Unilever; вкус останется неизменным, а упаковка станет современнее, рассказал РИА Новости гендиректор и совладелец компании Александр Конов. "Вчера запустили производство в Петербурге. Хотим сделать бренд федеральным, будем работать в этом направлении", - сказал Конов. По его словам, в обновленном продукте немного изменился дизайн, а сама упаковка стала более современной за счет двухкамерного пакетика. У ранее выпускавшегося чая не было ни нитки, ни ярлыка. "Объединенная чайная компания" весной приобрела российские активы международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Ekaterra ранее купила чайный бизнес у Unilever, а в августе прошлого года заявила о решении прекратить деятельность РФ. Согласно базе Роспатента, торговая марка чая "Беседа" была зарегистрирована в январе 2001 года, в 2010 году регистрация была продлена. Ekaterra стала правообладателем в 2022 году, а в июне 2023 года права на бренд перешли "Объединенной чайной компании". "Unilever прекратил выпуск "Беседы" в 2015 году. Но узнаваемость у бренда очень высокая, поэтому будем его перезапускать, ориентируясь на средний ценовой сегмент", - сообщил Конов. На первом этапе будет производиться черный чай, затем планируются зеленый и чаи с добавками. Сейчас идут переговоры о поставках с торговыми сетями, в том числе федеральными. "На наш взгляд, ориентация бренда на всем понятные человеческие, семейные ценности должна сейчас быть очень востребованной и актуальной, особенно для людей среднего поколения – причем даже больше женской аудитории. Мужчины покупают чай реже – именно такая сейчас специфика покупок на чайном рынке в рознице", - заметил собеседник агентства. "Что касается самого продукта, то в нем изменились только поставщики материалов – например, по поставкам фильтрованной бумаги мы полностью переключились на Китай, по некоторым другим материалам тоже поменяли своих поставщиков. Но что касается самого сырья, самого чая, тут все неизменно", - добавил глава компании.
https://ria.ru/20230717/unilever-1884721685.html
https://ria.ru/20230315/lipton-1857930389.html
https://ria.ru/20220826/chay-1812372312.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Чай "Беседа" снова появится на прилавках спустя несколько лет

"Объединенная чайная компания" возродит бренд "Беседа", исчезнувший в 2015 году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЧайники с чаем
Чайники с чаем - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Чайники с чаем. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "Объединенная чайная компания" решила возродить производство чая "Беседа", который выпускался в России до 2015 года концерном Unilever; вкус останется неизменным, а упаковка станет современнее, рассказал РИА Новости гендиректор и совладелец компании Александр Конов.
"Вчера запустили производство в Петербурге. Хотим сделать бренд федеральным, будем работать в этом направлении", - сказал Конов. По его словам, в обновленном продукте немного изменился дизайн, а сама упаковка стала более современной за счет двухкамерного пакетика. У ранее выпускавшегося чая не было ни нитки, ни ярлыка.
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"Объединенная чайная компания" весной приобрела российские активы международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Ekaterra ранее купила чайный бизнес у Unilever, а в августе прошлого года заявила о решении прекратить деятельность РФ.
Согласно базе Роспатента, торговая марка чая "Беседа" была зарегистрирована в январе 2001 года, в 2010 году регистрация была продлена. Ekaterra стала правообладателем в 2022 году, а в июне 2023 года права на бренд перешли "Объединенной чайной компании".
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"Unilever прекратил выпуск "Беседы" в 2015 году. Но узнаваемость у бренда очень высокая, поэтому будем его перезапускать, ориентируясь на средний ценовой сегмент", - сообщил Конов. На первом этапе будет производиться черный чай, затем планируются зеленый и чаи с добавками. Сейчас идут переговоры о поставках с торговыми сетями, в том числе федеральными.
"На наш взгляд, ориентация бренда на всем понятные человеческие, семейные ценности должна сейчас быть очень востребованной и актуальной, особенно для людей среднего поколения – причем даже больше женской аудитории. Мужчины покупают чай реже – именно такая сейчас специфика покупок на чайном рынке в рознице", - заметил собеседник агентства.
"Что касается самого продукта, то в нем изменились только поставщики материалов – например, по поставкам фильтрованной бумаги мы полностью переключились на Китай, по некоторым другим материалам тоже поменяли своих поставщиков. Но что касается самого сырья, самого чая, тут все неизменно", - добавил глава компании.
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