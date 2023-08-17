https://ria.ru/20230817/beseda-1890622262.html

Чай "Беседа" снова появится на прилавках спустя несколько лет

Чай "Беседа" снова появится на прилавках спустя несколько лет - РИА Новости, 17.08.2023

Чай "Беседа" снова появится на прилавках спустя несколько лет

"Объединенная чайная компания" решила возродить производство чая "Беседа", который выпускался в России до 2015 года концерном Unilever; вкус останется... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:32

2023-08-17T14:32

2023-08-17T14:34

экономика

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "Объединенная чайная компания" решила возродить производство чая "Беседа", который выпускался в России до 2015 года концерном Unilever; вкус останется неизменным, а упаковка станет современнее, рассказал РИА Новости гендиректор и совладелец компании Александр Конов. "Вчера запустили производство в Петербурге. Хотим сделать бренд федеральным, будем работать в этом направлении", - сказал Конов. По его словам, в обновленном продукте немного изменился дизайн, а сама упаковка стала более современной за счет двухкамерного пакетика. У ранее выпускавшегося чая не было ни нитки, ни ярлыка. "Объединенная чайная компания" весной приобрела российские активы международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Ekaterra ранее купила чайный бизнес у Unilever, а в августе прошлого года заявила о решении прекратить деятельность РФ. Согласно базе Роспатента, торговая марка чая "Беседа" была зарегистрирована в январе 2001 года, в 2010 году регистрация была продлена. Ekaterra стала правообладателем в 2022 году, а в июне 2023 года права на бренд перешли "Объединенной чайной компании". "Unilever прекратил выпуск "Беседы" в 2015 году. Но узнаваемость у бренда очень высокая, поэтому будем его перезапускать, ориентируясь на средний ценовой сегмент", - сообщил Конов. На первом этапе будет производиться черный чай, затем планируются зеленый и чаи с добавками. Сейчас идут переговоры о поставках с торговыми сетями, в том числе федеральными. "На наш взгляд, ориентация бренда на всем понятные человеческие, семейные ценности должна сейчас быть очень востребованной и актуальной, особенно для людей среднего поколения – причем даже больше женской аудитории. Мужчины покупают чай реже – именно такая сейчас специфика покупок на чайном рынке в рознице", - заметил собеседник агентства. "Что касается самого продукта, то в нем изменились только поставщики материалов – например, по поставкам фильтрованной бумаги мы полностью переключились на Китай, по некоторым другим материалам тоже поменяли своих поставщиков. Но что касается самого сырья, самого чая, тут все неизменно", - добавил глава компании.

https://ria.ru/20230717/unilever-1884721685.html

https://ria.ru/20230315/lipton-1857930389.html

https://ria.ru/20220826/chay-1812372312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия