https://ria.ru/20230817/astrakhan-1890547683.html

Астрахань направила 300 миллионов рублей на восстановительные работы в ЛНР

Астрахань направила 300 миллионов рублей на восстановительные работы в ЛНР - РИА Новости, 17.08.2023

Астрахань направила 300 миллионов рублей на восстановительные работы в ЛНР

Астраханская область с начала текущего года направила уже 300 миллионов рублей на ремонтно-восстановительные работы в подшефном Кременском районе ЛНР, сообщил... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:29

2023-08-17T10:29

2023-08-17T10:29

астраханская область

астраханская область

луганская народная республика

астрахань

игорь бабушкин

леонид пасечник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588463773_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_a2205a93735ec5da8ff74dc78c118e5d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 авг - РИА Новости. Астраханская область с начала текущего года направила уже 300 миллионов рублей на ремонтно-восстановительные работы в подшефном Кременском районе ЛНР, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Ранее губернатор проверил ход работ по восстановлению инфраструктуры подшефного Кременского района и обсудил планы по его развитию с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. "Только на ремонтно-восстановительные работы мы направили в этом году 300 миллионов рублей из резервного фонда Астраханской области", - написал Бабушкин.Кроме того, область подготовила к вводу в эксплуатацию в Кременском районе стационарный МФЦ и передала мобильный, закупает для региона быстровозводимую врачебную амбулаторию, обеспечивает летнее оздоровление школьников, проводит диспансеризацию населения, повышает профессиональный уровень педагогических кадров. "Наш президент, наша ведущая политическая партия "Единая Россия", вся большая страна считают скорейшее восстановление мирной жизни вновь присоединившихся территорий своей общей и приоритетной задачей и делают для этого всё необходимое", - отметил Бабушкин. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ. Кроме того, в регион направляются партии гуманитарного груза.

https://ria.ru/20230803/mfts-1887982332.html

астраханская область

луганская народная республика

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, луганская народная республика, астрахань, игорь бабушкин, леонид пасечник