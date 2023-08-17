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В Ростове-на-Дону отменили концерт поддержавшего СВО рэпера Акима Апачева
В Ростове-на-Дону отменили концерт поддержавшего СВО рэпера Акима Апачева - РИА Новости, 17.08.2023
В Ростове-на-Дону отменили концерт поддержавшего СВО рэпера Акима Апачева
Рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта в Ростове-на-Дону, запланированного на 25 августа в "Кроп-Арене". РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:10
2023-08-17T15:10
2023-08-17T15:10
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта в Ростове-на-Дону, запланированного на 25 августа в "Кроп-Арене"."По независящим от нас причинам вынуждены отменить выступление. Естественно, мы вернем все потраченные средства за купленные билеты", — говорится в публикации. По словам Апачева, отмена не связана с запретами местных властей. Более того, по его словам, команде рэпера была оказана "максимальная поддержка". "Концерт в Ростове-на-Дону будет, но нескольким позже. Просим прощения у всех, кто уже спланировал эту дату. Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять", — добавил музыкант. После начала спецоперации Аким Апачев поддержал действия российских властей. А в мае исполнитель предложил создать в России реестр артистов, выступивших против СВО.По его словам, каждый рубль, который поступает врагу, оборачивается патроном, "выпущенным в нашу сторону".
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, ростов-на-дону, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове-на-Дону отменили концерт поддержавшего СВО рэпера Акима Апачева
Рэпер Аким Апачев сообщил об отмене концерта в Ростове-на-Дону 25 августа