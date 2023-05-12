https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871244914.html

В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию

В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию - РИА Новости, 12.05.2023

В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию

В России необходимо создать реестр артистов, не поддержавших специальную военную операцию, и заблокировать для них возможность монетизации своего творчества,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:45

2023-05-12T11:45

2023-05-12T12:52

культура

россия

украина

вооруженные силы рф

общество

культура

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В России необходимо создать реестр артистов, не поддержавших специальную военную операцию, и заблокировать для них возможность монетизации своего творчества, заявил рэпер Аким Апачев РИА Новости."Бесконечно воюем с культурными коллаборантами, как минимум потому что многие из них спонсируют напрямую нашего врага. Прослушивания здесь, концерты здесь заканчиваются уплатой налогов. Каждое прослушивание на любой стриминговой площадке приводит к тому, что артист получает отчисления. То есть сегодня есть ряд артистов — откровенных врагов нашей страны, которые издаются на наших площадках, зарабатывают здесь деньги и открыто спонсируют Вооруженные силы Украины", — сообщил собеседник агентства.По его словам, каждый рубль, который поступает врагу, оборачивается патроном, "выпущенным в нашу сторону".Как отметил рэпер, он понимает, что нельзя запретить людям слушать полюбившиеся песни, но призвал не слушать их за деньги.Именно для этого и нужно создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию, и осудивших действия Вооруженных си России, указал Апачев.Он также отметил, что вместе с другими активистами провел уже две акции по отмене концертов таких деятелей.Рэпер подчеркнул, что власть должна вмешаться в работу музыкальных дистрибьюторов в России, так как многие из них работают на страны Запада и зависят от контрактов с недружественным странами.

https://ria.ru/20230419/jah-1866292873.html

https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868287791.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рэпер Аким Апачев об исполнителях, которые публично не поддерживают СВО Рэпер Аким Апачев предложил создать реестр исполнителей, которые публично осуждают действия Вооруженных сил России и не поддерживают спецоперацию. Апачев в интервью РИА Новости отметил, что многие музыканты, выступившие против России, продолжают издаваться на отечественных площадках, получают отчисления от прослушиваний, некоторые затем переводят деньги на нужды ВСУ. 2023-05-12T11:45 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, вооруженные силы рф, общество, культура