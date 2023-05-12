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В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию - РИА Новости, 12.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:45 12.05.2023 (обновлено: 12:52 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/spetsoperatsiya-1871244914.html
В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию
В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию - РИА Новости, 12.05.2023
В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию
В России необходимо создать реестр артистов, не поддержавших специальную военную операцию, и заблокировать для них возможность монетизации своего творчества,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:45
2023-05-12T12:52
культура
россия
украина
вооруженные силы рф
общество
культура
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В России необходимо создать реестр артистов, не поддержавших специальную военную операцию, и заблокировать для них возможность монетизации своего творчества, заявил рэпер Аким Апачев РИА Новости."Бесконечно воюем с культурными коллаборантами, как минимум потому что многие из них спонсируют напрямую нашего врага. Прослушивания здесь, концерты здесь заканчиваются уплатой налогов. Каждое прослушивание на любой стриминговой площадке приводит к тому, что артист получает отчисления. То есть сегодня есть ряд артистов — откровенных врагов нашей страны, которые издаются на наших площадках, зарабатывают здесь деньги и открыто спонсируют Вооруженные силы Украины", — сообщил собеседник агентства.По его словам, каждый рубль, который поступает врагу, оборачивается патроном, "выпущенным в нашу сторону".Как отметил рэпер, он понимает, что нельзя запретить людям слушать полюбившиеся песни, но призвал не слушать их за деньги.Именно для этого и нужно создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию, и осудивших действия Вооруженных си России, указал Апачев.Он также отметил, что вместе с другими активистами провел уже две акции по отмене концертов таких деятелей.Рэпер подчеркнул, что власть должна вмешаться в работу музыкальных дистрибьюторов в России, так как многие из них работают на страны Запада и зависят от контрактов с недружественным странами.
https://ria.ru/20230419/jah-1866292873.html
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868287791.html
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Рэпер Аким Апачев об исполнителях, которые публично не поддерживают СВО
Рэпер Аким Апачев предложил создать реестр исполнителей, которые публично осуждают действия Вооруженных сил России и не поддерживают спецоперацию. Апачев в интервью РИА Новости отметил, что многие музыканты, выступившие против России, продолжают издаваться на отечественных площадках, получают отчисления от прослушиваний, некоторые затем переводят деньги на нужды ВСУ.
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россия, украина, вооруженные силы рф, общество, культура
Культура, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Общество, Культура
В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию

Рэпер Апачев предложил создать в России реестр артистов, не поддержавших спецоперацию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В России необходимо создать реестр артистов, не поддержавших специальную военную операцию, и заблокировать для них возможность монетизации своего творчества, заявил рэпер Аким Апачев РИА Новости.
"Бесконечно воюем с культурными коллаборантами, как минимум потому что многие из них спонсируют напрямую нашего врага. Прослушивания здесь, концерты здесь заканчиваются уплатой налогов. Каждое прослушивание на любой стриминговой площадке приводит к тому, что артист получает отчисления. То есть сегодня есть ряд артистов — откровенных врагов нашей страны, которые издаются на наших площадках, зарабатывают здесь деньги и открыто спонсируют Вооруженные силы Украины", — сообщил собеседник агентства.
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По его словам, каждый рубль, который поступает врагу, оборачивается патроном, "выпущенным в нашу сторону".
Как отметил рэпер, он понимает, что нельзя запретить людям слушать полюбившиеся песни, но призвал не слушать их за деньги.
Именно для этого и нужно создать реестр артистов, не поддержавших спецоперацию, и осудивших действия Вооруженных си России, указал Апачев.
Он также отметил, что вместе с другими активистами провел уже две акции по отмене концертов таких деятелей.
Рэпер подчеркнул, что власть должна вмешаться в работу музыкальных дистрибьюторов в России, так как многие из них работают на страны Запада и зависят от контрактов с недружественным странами.
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