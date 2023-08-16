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В Новгородской области появится завод солнечных батарей
В Новгородской области появится завод солнечных батарей - РИА Новости, 16.08.2023
В Новгородской области появится завод солнечных батарей
Новый завод по изготовлению солнечных батарей для летательных аппаратов планируют построить в Новгородской области, соответствующее соглашение подписали власти... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:25
2023-08-16T09:25
2023-08-16T09:25
новгородская область
андрей никитин (политик)
роскосмос
экономика
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый завод по изготовлению солнечных батарей для летательных аппаратов планируют построить в Новгородской области, соответствующее соглашение подписали власти региона и предприятие "Роскосмоса" НПП "Квант", сообщил в среду "Роскосмос". "Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта заключено между правительством Новгородской области и Научно-производственным предприятием "Квант". Подписи поставили губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава предприятия Андрей Карабанов", - говорится в сообщении. Как отметил Никитин, слова которого проводит госкорпорация, новое предприятие будет производить аккумуляторы и солнечные батареи. "Это завод-однофамилец нашего "Кванта". Предприятие работает в структуре Роскосмоса. Оно исторически занимается солнечными батареями, аккумуляторами для космических станций. И МКС, и спутники летают, используя их способы сохранения энергии и зарядки. Роскосмос планирует развивать это направление", — сказал Никитин. Компания входит в состав спутникостроительного предприятия "РЕШЕТНЁВ". По словам генерального директора предприятия Карабанова, они рассматривают возможность реализации проекта на площадке особой экономической зоны "Новгородская".
https://ria.ru/20230811/luna-1889537654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), роскосмос, экономика
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Роскосмос, Экономика
В Новгородской области появится завод солнечных батарей
В Новгородской области откроют завод солнечных батарей для летательных аппаратов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый завод по изготовлению солнечных батарей для летательных аппаратов планируют построить в Новгородской области, соответствующее соглашение подписали власти региона и предприятие "Роскосмоса" НПП "Квант", сообщил в среду "Роскосмос".
"Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта заключено между правительством Новгородской области и Научно-производственным предприятием "Квант". Подписи поставили губернатор Новгородской области Андрей Никитин
и глава предприятия Андрей Карабанов", - говорится в сообщении.
Как отметил Никитин, слова которого проводит госкорпорация, новое предприятие будет производить аккумуляторы и солнечные батареи.
"Это завод-однофамилец нашего "Кванта". Предприятие работает в структуре Роскосмоса. Оно исторически занимается солнечными батареями, аккумуляторами для космических станций. И МКС, и спутники летают, используя их способы сохранения энергии и зарядки. Роскосмос планирует развивать это направление", — сказал Никитин.
Компания входит в состав спутникостроительного предприятия "РЕШЕТНЁВ". По словам генерального директора предприятия Карабанова, они рассматривают возможность реализации проекта на площадке особой экономической зоны "Новгородская".
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