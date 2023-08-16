https://ria.ru/20230816/zarplaty-1890448168.html

Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам

Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам - РИА Новости, 16.08.2023

Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам

Педагоги российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, должны быть обеспечены достойной заработной платой, как и другие... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:11

2023-08-16T17:11

2023-08-16T17:47

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Педагоги российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, должны быть обеспечены достойной заработной платой, как и другие педагогические работники, заявил президент РФ Владимир Путин."Не будем забывать, что 1 сентября - начало учебного года. У нас есть некоторые изменения в этой сфере, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций. Это значит, что все, кто работают в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены и соответствующим уровнем заработной платы, как педагогические работники. Это связано с ростом заработной платы, с увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. Это достаточно большая работа", - сказал Путин на совещании с кабмином.Он также поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, как обстоят с этим дела.

https://ria.ru/20230719/fizkultura-1885043046.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование