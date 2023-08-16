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Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам - РИА Новости, 16.08.2023
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17:11 16.08.2023 (обновлено: 17:47 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/zarplaty-1890448168.html
Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам
Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам - РИА Новости, 16.08.2023
Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам
Педагоги российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, должны быть обеспечены достойной заработной платой, как и другие... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:11
2023-08-16T17:47
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Педагоги российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, должны быть обеспечены достойной заработной платой, как и другие педагогические работники, заявил президент РФ Владимир Путин."Не будем забывать, что 1 сентября - начало учебного года. У нас есть некоторые изменения в этой сфере, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций. Это значит, что все, кто работают в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены и соответствующим уровнем заработной платы, как педагогические работники. Это связано с ростом заработной платы, с увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. Это достаточно большая работа", - сказал Путин на совещании с кабмином.Он также поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, как обстоят с этим дела.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал обеспечить достойные зарплаты педагогам

Путин: все педагоги в России должны быть обеспечены достойной заработной платой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДень знаний в Москве
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Педагоги российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, должны быть обеспечены достойной заработной платой, как и другие педагогические работники, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Не будем забывать, что 1 сентября - начало учебного года. У нас есть некоторые изменения в этой сфере, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций. Это значит, что все, кто работают в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены и соответствующим уровнем заработной платы, как педагогические работники. Это связано с ростом заработной платы, с увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. Это достаточно большая работа", - сказал Путин на совещании с кабмином.
Он также поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, как обстоят с этим дела.
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