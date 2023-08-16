https://ria.ru/20230816/vzryv-1890421522.html

Девочка, эвакуированная в РДКБ после взрыва на АЗС, находится в реанимации

Девочка, эвакуированная в РДКБ после взрыва на АЗС, находится в реанимации - РИА Новости, 16.08.2023

Девочка, эвакуированная в РДКБ после взрыва на АЗС, находится в реанимации

Ребенок, пострадавший при взрыве в Махачкале, доставленный в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, находится в реанимации, проводится... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:29

2023-08-16T15:29

2023-08-16T15:29

происшествия

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чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при взрыве в Махачкале, доставленный в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, находится в реанимации, проводится многопрофильное обследование и лечение, заявила директор Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина. "Сегодня утром в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России доставлена пациентка из Махачкалы. На месте ребёнку ведущими специалистами региона и министерства здравоохранения РФ оказана помощь в полном объёме. К нам ребёнок приехал в стабильном тяжёлом состоянии. Сейчас он госпитализирован в отделение реанимации, где инициировано многопрофильное обследование и лечение", - сказала Петряйкина журналистам. Она уточнила, что в настоящее время ребёнку проводится фиксация по поводу перелома руки. Далее ребёнок по мере динамического наблюдения невролога, челюстно-лицевого хирурга, нейрохирурга, других необходимых специалистов в рамках междисциплинарного подхода будет переведён в отделение травматологии, где продолжит обследование и лечение, пояснила специалист. Еще один пострадавший в Дагестане ночью был доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Заместитель директора по инновационному развитию и международному сотрудничеству центра Андрей Алексеев рассказал, что пациент находится сейчас в отделении реанимации. "Молодой человек получил множественные осколочные ранения, так как находился вблизи от места взрыва. Множественные осколочные ранения брюшной стенки, верхних и нижних конечностей. Сейчас он пока находится в отделении реанимации, ему проводится необходимое лечение, дополнительная диагностика, уже проведены первые перевязки, определена тактика его дальнейшего лечения",- уточнил Алексеев. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890408773.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, россия, махачкала, чп на азс в махачкале