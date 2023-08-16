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В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 16.08.2023 (обновлено: 20:39 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vyplaty-1890496425.html
В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику
В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику - РИА Новости, 16.08.2023
В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику
В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T20:13
2023-08-16T20:39
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
евгений балицкий
вооруженные силы украины
сергей шойгу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в эфире Первого канала.&quot;Ребята наши из &quot;Корнетов&quot; (противотанковый ракетный комплекс. — Прим. ред.) подбивают очень хорошее количество техники и за это получают деньги. У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег, и так и будет&quot;, — сообщил врио главы региона.По его словам, предоставленное ВСУ оружие крайне неудачно показало себя в бою. Дело в том, что западная тяжелая техника в основном рассчитана на оборону и для боев в пустыне, а не для наступления. При этом переданные Киеву танки выходят из строя, в том числе подрываясь на мине."Их хваленые рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких — это все абсолютное барахло, по крайней мере, точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", — отметил Балицкий.Подбитая западная техника еще пригодится Запорожской области в качестве металлолома, добавил врио губернатора.О превосходстве техники советского производства по многим аспектам над западным оружием, переданным Украине, заявил накануне на XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны Сергей Шойгу. Иностранная техника оказалась далеко не безупречной, в чем можно убедиться на экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023", отметил глава Минобороны.
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Выставка трофейной западной техники в парке "Патриот"
В парке "Патриот" открылась выставка трофейной западной техники
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запорожская область, россия, киев, евгений балицкий, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Украина
В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику

Балицкий: в Запорожской области ввели выплаты за уничтоженную западную технику

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Уничтоженная военная техника ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику, заявил врио губернатора Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
«

"Ребята наши из "Корнетов" (противотанковый ракетный комплекс. — Прим. ред.) подбивают очень хорошее количество техники и за это получают деньги. У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег, и так и будет", — сообщил врио главы региона.

По его словам, предоставленное ВСУ оружие крайне неудачно показало себя в бою. Дело в том, что западная тяжелая техника в основном рассчитана на оборону и для боев в пустыне, а не для наступления. При этом переданные Киеву танки выходят из строя, в том числе подрываясь на мине.
"Их хваленые рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких — это все абсолютное барахло, по крайней мере, точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы", — отметил Балицкий.
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15 августа, 10:26
Подбитая западная техника еще пригодится Запорожской области в качестве металлолома, добавил врио губернатора.
О превосходстве техники советского производства по многим аспектам над западным оружием, переданным Украине, заявил накануне на XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны Сергей Шойгу. Иностранная техника оказалась далеко не безупречной, в чем можно убедиться на экспозиции трофеев в рамках выставки "Армия-2023", отметил глава Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуУкраина
 
 
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