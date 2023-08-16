https://ria.ru/20230816/vstrecha-1890359174.html

Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник

Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник - РИА Новости, 16.08.2023

Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник

Конкретики по дате и месту встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:25

2023-08-16T11:25

2023-08-16T11:34

политика

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Конкретики по дате и месту встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Ранее в телеграм-канале SHOT появилось сообщение о том, что встреча лидеров Турции и России может состояться 31 августа."Нет, пока никакой конкретики", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.Турецкая газета Milliyet сообщила ранее, что лидеры Турции и РФ могут провести личные переговоры "в ближайшие дни". Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил ранее РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.

https://ria.ru/20230812/sdelka-1889721629.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган