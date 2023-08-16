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Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник - РИА Новости, 16.08.2023
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11:25 16.08.2023 (обновлено: 11:34 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/vstrecha-1890359174.html
Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник
Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник - РИА Новости, 16.08.2023
Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник
Конкретики по дате и месту встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:25
2023-08-16T11:34
политика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Конкретики по дате и месту встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Ранее в телеграм-канале SHOT появилось сообщение о том, что встреча лидеров Турции и России может состояться 31 августа."Нет, пока никакой конкретики", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.Турецкая газета Milliyet сообщила ранее, что лидеры Турции и РФ могут провести личные переговоры "в ближайшие дни". Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил ранее РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
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политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана нет, сообщил источник

Конкретики по дате и месту встречи президентов Путина и Эрдогана пока нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Конкретики по дате и месту встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Ранее в телеграм-канале SHOT появилось сообщение о том, что встреча лидеров Турции и России может состояться 31 августа.
"Нет, пока никакой конкретики", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
Турецкая газета Milliyet сообщила ранее, что лидеры Турции и РФ могут провести личные переговоры "в ближайшие дни". Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил ранее РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос зерновой сделки.
Выгрузка зерна в хранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Министр обороны Турции: Эрдоган убедит Россию возобновить зерновую сделку
12 августа, 16:34
 
ПолитикаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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