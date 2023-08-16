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Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале
Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать все, чтобы минимизировать ущерб при пожаре в Махачкале. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:08
2023-08-16T17:08
2023-08-16T17:10
чп на азс в махачкале
владимир путин
махачкала
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать все, чтобы минимизировать ущерб при пожаре в Махачкале. "Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь, вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Прогремел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. По последним данным, погибли 35 человек, еще 119 пострадали. Возбуждено уголовное дело.
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на азс в махачкале, владимир путин, махачкала, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЧП на АЗС в Махачкале, Владимир Путин, Махачкала, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале
Путин поручил МЧС сделать все, чтобы минимизировать ущерб при пожаре в Махачкале