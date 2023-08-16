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Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале

Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023

Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать все, чтобы минимизировать ущерб при пожаре в Махачкале. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:08

2023-08-16T17:08

2023-08-16T17:10

чп на азс в махачкале

владимир путин

махачкала

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать все, чтобы минимизировать ущерб при пожаре в Махачкале. "Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб, людям помочь, вместе с местными органами власти займитесь этим самым серьезным образом", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Прогремел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. По последним данным, погибли 35 человек, еще 119 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

махачкала

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на азс в махачкале, владимир путин, махачкала, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)