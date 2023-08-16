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Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники - РИА Новости, 16.08.2023
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11:39 16.08.2023 (обновлено: 12:31 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/uchebniki-1890362020.html
Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники
Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники - РИА Новости, 16.08.2023
Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники
Полный переход на новые государственные учебники по всем предметам планируется в течение пяти лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:39
2023-08-16T12:31
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полный переход на новые государственные учебники по всем предметам планируется в течение пяти лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", - сказал Кравцов в ходе августовского совещания работников образования и науки Татарстана.Ранее Кравцов сообщал, что до 2025 года планируется подготовить государственные учебники по всем школьным предметам.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов, Образование - Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники

Кравцов: перейти на новые государственные учебники планируется за пять лет

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полный переход на новые государственные учебники по всем предметам планируется в течение пяти лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
"Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", - сказал Кравцов в ходе августовского совещания работников образования и науки Татарстана.
Ранее Кравцов сообщал, что до 2025 года планируется подготовить государственные учебники по всем школьным предметам.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовОбразование - ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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