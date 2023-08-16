https://ria.ru/20230816/uchebniki-1890362020.html
Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники
Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники - РИА Новости, 16.08.2023
Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники
Полный переход на новые государственные учебники по всем предметам планируется в течение пяти лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:39
2023-08-16T11:39
2023-08-16T12:31
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874085837_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_6ab841aff3e57d43aef5ae8505a963a4.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полный переход на новые государственные учебники по всем предметам планируется в течение пяти лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", - сказал Кравцов в ходе августовского совещания работников образования и науки Татарстана.Ранее Кравцов сообщал, что до 2025 года планируется подготовить государственные учебники по всем школьным предметам.
https://ria.ru/20230807/neonatsizm-1888740336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874085837_1:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_1c8d02880818f2051e2dc751614040c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов, Образование - Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники
Кравцов: перейти на новые государственные учебники планируется за пять лет