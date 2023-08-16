https://ria.ru/20230816/uchebniki-1890362020.html

Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники

Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники - РИА Новости, 16.08.2023

Кравцов назвал сроки перехода на новые государственные учебники

Полный переход на новые государственные учебники по всем предметам планируется в течение пяти лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:39

2023-08-16T11:39

2023-08-16T12:31

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

образование - общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полный переход на новые государственные учебники по всем предметам планируется в течение пяти лет, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов."Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет", - сказал Кравцов в ходе августовского совещания работников образования и науки Татарстана.Ранее Кравцов сообщал, что до 2025 года планируется подготовить государственные учебники по всем школьным предметам.

https://ria.ru/20230807/neonatsizm-1888740336.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, россия, социальный навигатор, сн_образование