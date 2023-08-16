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Российские танки получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов - РИА Новости, 16.08.2023
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10:57 16.08.2023 (обновлено: 11:22 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/triton-1890353904.html
Российские танки получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов
Российские танки получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов - РИА Новости, 16.08.2023
Российские танки получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов
Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов "Тритон" создали в специализированном холдинге "Лаборатории ППШ" для российских танков, передает корреспондент... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:57
2023-08-16T11:22
безопасность
форум "армия — 2023"
россия
т-72б3м
технологии
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов "Тритон" создали в специализированном холдинге "Лаборатории ППШ" для российских танков, передает корреспондент РИА Новости с мест событий. На форуме "Армия-2023" образец изделия представлен на танке Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны России."Изделие предназначено для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов", - следует из описания "Тритона" на стенде. Комплекс работает в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 МГц. Управление "Тритоном" также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Электропитание возможно как автономное от аккумулятора, так и от бортовой сети танка.Актуальность борьбы с FPV-дронами в ударном варианте резко возросла в ходе спецоперации, так как впервые в истории современных конфликтов их применение приобрело массовый характер. Ранее серийные российские танки не имели комплексов противодействия таким дронам.FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона.Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым. В ударном варианте такие дроны оснащаются преимущественно кумулятивными боеприпасами для поражения бронетехники или осколочно-фугасными для поражения укреплений и живой силы в них.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.
https://ria.ru/20230814/forum-1890009620.html
https://ria.ru/20230816/drony-1890351894.html
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5
4.7
96
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безопасность, форум "армия — 2023", россия, т-72б3м, технологии
Безопасность, Форум "Армия — 2023", Россия, Т-72Б3М, Технологии
Российские танки получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов

На российские танки впервые установили комплекс защиты от FPV-дронов "Тритон"

© РИА НовостиКомплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов "Тритон"
Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов Тритон
© РИА Новости
Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов "Тритон"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов "Тритон" создали в специализированном холдинге "Лаборатории ППШ" для российских танков, передает корреспондент РИА Новости с мест событий. На форуме "Армия-2023" образец изделия представлен на танке Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны России.
"Изделие предназначено для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов", - следует из описания "Тритона" на стенде. Комплекс работает в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 МГц. Управление "Тритоном" также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Электропитание возможно как автономное от аккумулятора, так и от бортовой сети танка.
Защищенный автомобиль Титан для ВДВ и спецназа на форуме Армия-2023
"Испытано в бою". Что показали на "Армии-2023"
14 августа, 17:41
Актуальность борьбы с FPV-дронами в ударном варианте резко возросла в ходе спецоперации, так как впервые в истории современных конфликтов их применение приобрело массовый характер. Ранее серийные российские танки не имели комплексов противодействия таким дронам.
FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона.
Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым. В ударном варианте такие дроны оснащаются преимущественно кумулятивными боеприпасами для поражения бронетехники или осколочно-фугасными для поражения укреплений и живой силы в них.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.
Уничтожение танка и позиций ВСУ с помощью дронов-камикадзе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе
10:42
 
БезопасностьФорум "Армия — 2023"РоссияТ-72Б3МТехнологии
 
 
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