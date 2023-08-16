https://ria.ru/20230816/triton-1890353904.html

Российские танки получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов

Российские танки получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов - РИА Новости, 16.08.2023

Российские танки получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов

Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов "Тритон" создали в специализированном холдинге "Лаборатории ППШ" для российских танков, передает корреспондент... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:57

2023-08-16T10:57

2023-08-16T11:22

безопасность

форум "армия — 2023"

россия

т-72б3м

технологии

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов "Тритон" создали в специализированном холдинге "Лаборатории ППШ" для российских танков, передает корреспондент РИА Новости с мест событий. На форуме "Армия-2023" образец изделия представлен на танке Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны России."Изделие предназначено для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов", - следует из описания "Тритона" на стенде. Комплекс работает в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 МГц. Управление "Тритоном" также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Электропитание возможно как автономное от аккумулятора, так и от бортовой сети танка.Актуальность борьбы с FPV-дронами в ударном варианте резко возросла в ходе спецоперации, так как впервые в истории современных конфликтов их применение приобрело массовый характер. Ранее серийные российские танки не имели комплексов противодействия таким дронам.FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона.Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым. В ударном варианте такие дроны оснащаются преимущественно кумулятивными боеприпасами для поражения бронетехники или осколочно-фугасными для поражения укреплений и живой силы в них.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.

https://ria.ru/20230814/forum-1890009620.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, форум "армия — 2023", россия, т-72б3м, технологии