https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html

"Учитесь экономить". Для России наступил непростой период

"Учитесь экономить". Для России наступил непростой период - РИА Новости, 16.08.2023

"Учитесь экономить". Для России наступил непростой период

ЦБ составил несколько сценариев развития отечественной экономики. При отсутствии больших потрясений страна восстановится к концу этого — началу следующего года. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:00

2023-08-16T08:00

2023-08-16T13:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА,16 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЦБ составил несколько сценариев развития отечественной экономики. При отсутствии больших потрясений страна восстановится к концу этого — началу следующего года. Западные аналитики предсказывают выход на досанкционный уровень к середине 2024-го. Однако есть и не столь оптимистичные прогнозы. Что может пойти не так и каких решений ждать от финансового регулятора — в материале РИА Новости.Пути развитияВ докладе о денежно-кредитной политике (ДКП) Центробанк изложил три варианта дальнейшего хода событий — в зависимости от внешнеэкономической обстановки. При сохранении текущих условий наиболее вероятен сценарий "Базовый": инфляция вернется к целевому показателю в четыре процента в 2024-м, рост ВВП — 0,5-2,5% в год. Ключевая ставка к 2026-му опустится до 5,5-6,5%.Вариант "Усиление фрагментации" предполагает возникновение новых международных блоков и партнерство на основе географической близости. Стремление к локализации производств и ограничение доступа к технологиям осложнят мировую торговлю: в России сократится импорт, возникнет дефицит зарубежных комплектующих, поднимутся цены. ВВП замедлится по сравнению с базовым сценарием, а инфляция увеличится до пяти-семи процентов в следующем году, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики.Пессимистичный прогноз — "Рисковый". Устойчивое инфляционное давление в развитых странах обернется быстрым подъемом кредитных ставок, что ударит по предприятиям и банкам. В результате рецессии и падения мирового спроса снизятся цены на нефть. Инфляция в 2024-м подскочит до 11-13%, а вместе с ней и ключевая ставка — до 12,5-13,5%. Восстановление начнется только в 2026-м.Что касается западных аналитиков, то они уже к середине 2024-го предсказывают возвращение российской экономики к показателям 2021-го. Bloomberg объясняет это повышением цен на нефть и стабильным ростом ВВП в течение года.Ожидания и реальностьОдни эксперты считают все представленные в ЦБ сценарии реалистичными, другие — только средний вариант. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, фрагментация возможна лишь на два сектора: США и БРИКС. Большинство развивающихся стран Азии и Востока — а судя по последним тенденциям, еще и Африки — обратятся к БРИКС. "Восточная сфера влияния гораздо перспективнее западной. Для нас это будет консолидация, а взаимодействие с противниками все равно не прекратится, поскольку освоение космоса, энергетика и здравоохранение требуют совместных усилий", — говорит он.К оценкам зарубежных специалистов Беляев относится скептически. По его словам, они поощряют жесткую ДКП, так как это сдерживает предпринимательство и замедляет развитие экономики. "На Западе дают понять, что Россия движется в нужном им направлении. Если тебя похвалил враг, думай, где ты ошибся", — предупреждает аналитик.Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода вполне согласен с доводами ЦБ. "У мировой экономики сейчас незавидный выбор между мягкой и настоящей рецессией, — отмечает он. — Запад сам себя загнал в стагнацию и стагфляцию санкциями и массированным вливанием напечатанных денег".Также не стоит забывать о недавней пандемии. Проблема в том, что от рецессии или даже мягкой рецессии на Западе пострадает весь мир, и Россия в том числе — из-за снижения спроса на товары и сырье из развивающихся стран. Индия и Китай станут меньше производить и, соответственно, потреблять.В этом аспекте деглобализация не так плоха. Переориентация производства под внутренние цели страны и ближайших партнеров позволит выработать иммунитет к мировым потрясениям, однако это потребует больших усилий и вряд ли случится в ближайшей перспективе. "Пока лучший выход — сконцентрироваться на едином рынке БРИКС и наращивать взаимную торговлю", — рассуждает эксперт.Денежно-кредитная политикаНа фоне сильного ослабления рубля во вторник Банк России повысил ключевую ставку с 8,5 сразу до 12 процентов. "Это должно ограничить внутренний спрос, который растет быстрее, чем возможности по расширению производства. Также сбережения в рублях станут привлекательнее, что ограничит отток капитала и поспособствует укреплению национальной валюты", — поясняет Лобода.Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев добавляет: балансировка курса и повышение ставки — самый простой и действенный способ. Кроме того, в приоритете у ЦБ сохранение средств населения, а основной инструмент накопления — именно рублевые депозиты. Нельзя допустить их обесценивание."В качестве альтернативы регулятор мог бы пойти на скупку рублей и продажу долларов и евро. Вероятно, этого не сделали из-за ограниченности золотовалютных резервов", — предполагает экономист Леонид Хазанов.Но бизнесу теперь будет сложнее с кредитами для пополнения оборотных средств и инвестиционных проектов. Это обычно приводит к жесткой экономии и даже сокращению персонала. Некоторые эксперты предсказывают отток трудовых мигрантов. Не исключено, что государство поддержит предпринимателей льготными займами.Аналитики сходятся во мнении, что прогнозировать курс рубля по-прежнему очень сложно. Волатильность сохранится, ситуация прояснится только после стабилизации рынка.

https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка