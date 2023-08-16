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"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 16.08.2023
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16:10 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/spetssvyaz-1890434790.html
"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"
"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 16.08.2023
"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"
ФГУП "Спецсвязь" в 2023 году закупило уже порядка 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот", они неплохо себя показывают, рассказал РИА Новости замруководителя... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:10
2023-08-16T16:10
безопасность
россия
кубинка
технологии
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
патриот
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. ФГУП "Спецсвязь" в 2023 году закупило уже порядка 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот", они неплохо себя показывают, рассказал РИА Новости замруководителя "Спецсвязи" Максим Манченко. "В этом году с точки зрения именно обновления брони - в основном это наш ГАЗ. Уже куплено порядка 70 единиц российской бронированной техники. Пробовали мы китайский JAC выборочно, но ориентируемся именно на наш специализированный отечественный автомобиль. И он себя неплохо показывает", - рассказал Манченко РИА Новости в ходе форума "Армия-2023". Он уточнил, что сначала специалисты "Спецсвязи" были на инжиниринговой базе ГАЗ, потом взяли автомобили в опытную эксплуатацию, попробовали, сейчас закупают их. "Есть еще у нас для труднодоступных регионов УАЗ "Патриот", тоже российская машина, просто другого производителя", - добавил он. Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС) организует доставку специальной корреспонденции и особо опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, наркотических средств и психотропных веществ, драгоценных и редких металлов, предметов искусства, химических реагентов на всей территории России и стран СНГ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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Наталья Макарова
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безопасность, россия, кубинка, технологии, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, патриот
Безопасность, Россия, Кубинка, Технологии, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ, Патриот
"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"

"Спецсвязь" в 2023 году закупила около 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦех по монтажу и демонтажу средств связи на предприятии "Воентелеком" в Иванове
Цех по монтажу и демонтажу средств связи на предприятии Воентелеком в Иванове - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Цех по монтажу и демонтажу средств связи на предприятии "Воентелеком" в Иванове. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. ФГУП "Спецсвязь" в 2023 году закупило уже порядка 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот", они неплохо себя показывают, рассказал РИА Новости замруководителя "Спецсвязи" Максим Манченко.
«
"В этом году с точки зрения именно обновления брони - в основном это наш ГАЗ. Уже куплено порядка 70 единиц российской бронированной техники. Пробовали мы китайский JAC выборочно, но ориентируемся именно на наш специализированный отечественный автомобиль. И он себя неплохо показывает", - рассказал Манченко РИА Новости в ходе форума "Армия-2023".
Связист ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны подписало контракт на поставку комплексов связи
15:59
Он уточнил, что сначала специалисты "Спецсвязи" были на инжиниринговой базе ГАЗ, потом взяли автомобили в опытную эксплуатацию, попробовали, сейчас закупают их.
«
"Есть еще у нас для труднодоступных регионов УАЗ "Патриот", тоже российская машина, просто другого производителя", - добавил он.
Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС) организует доставку специальной корреспонденции и особо опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, наркотических средств и психотропных веществ, драгоценных и редких металлов, предметов искусства, химических реагентов на всей территории России и стран СНГ.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Международный военно-технический форум "Армия-2023"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

Посетители на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

Посетитель фотографируется на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

Певец Олег Газманов на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

Переносные зенитные ракетные комплексы на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

Стенд компании Камаз на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

Посетители у стенда Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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9 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

Иранский беспилотник Шахин на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 13
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые он прошел в июне 2015 года.

Макеты военной техники и оружия на стенде Министерства обороны Китая на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

Военный оркестр на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 13
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Форум "Армия" проходит в Московской области с 14 по 20 августа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 13

В его работе примут участие делегации из более 60 стран.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Шесть иностранных государств планируют сформировать национальные экспозиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 13

Полторы тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития ОПК, военного и военно-технического сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Армия" пройдет одновременно с XI Московской конференцией по международной безопасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 13

Форум организует Минобороны для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Он проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 13

В его рамках предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 13

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 13

Впервые он прошел в июне 2015 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 13

Для проведения мероприятия в Кубинке специально построили военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы также организуются во всех военных округах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
БезопасностьРоссияКубинкаТехнологииУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗПатриот
 
 
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