https://ria.ru/20230816/spetssvyaz-1890434790.html

"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"

"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот" - РИА Новости, 16.08.2023

"Спецсвязь" закупила примерно 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот"

ФГУП "Спецсвязь" в 2023 году закупило уже порядка 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот", они неплохо себя показывают, рассказал РИА Новости замруководителя... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:10

2023-08-16T16:10

2023-08-16T16:10

безопасность

россия

кубинка

технологии

ульяновский автомобильный завод (уаз)

группа газ

патриот

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. ФГУП "Спецсвязь" в 2023 году закупило уже порядка 70 бронеавтомобилей ГАЗ и УАЗ "Патриот", они неплохо себя показывают, рассказал РИА Новости замруководителя "Спецсвязи" Максим Манченко. "В этом году с точки зрения именно обновления брони - в основном это наш ГАЗ. Уже куплено порядка 70 единиц российской бронированной техники. Пробовали мы китайский JAC выборочно, но ориентируемся именно на наш специализированный отечественный автомобиль. И он себя неплохо показывает", - рассказал Манченко РИА Новости в ходе форума "Армия-2023". Он уточнил, что сначала специалисты "Спецсвязи" были на инжиниринговой базе ГАЗ, потом взяли автомобили в опытную эксплуатацию, попробовали, сейчас закупают их. "Есть еще у нас для труднодоступных регионов УАЗ "Патриот", тоже российская машина, просто другого производителя", - добавил он. Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС) организует доставку специальной корреспонденции и особо опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, наркотических средств и психотропных веществ, драгоценных и редких металлов, предметов искусства, химических реагентов на всей территории России и стран СНГ. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890430456.html

россия

кубинка

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, россия, кубинка, технологии, ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, патриот