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Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 16.08.2023 (обновлено: 08:35 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890334097.html
Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии
Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии - РИА Новости, 16.08.2023
Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии
ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР маскирует огонь из тяжелой западной артиллерии при помощи "кочующих" огневых средств на базе пикапов и другой... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:34
2023-08-16T08:35
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР маскирует огонь из тяжелой западной артиллерии при помощи "кочующих" огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники, пытаясь ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Сватово-Кременная (прифронтовые города на севере ЛНР – ред.) отмечается увеличение на линии боевого соприкосновения кочующих огневых средств вооруженных формирований Украины. Они находятся как на базе пикапов, так и на легкобронированной колесной технике", - заявил Марочко. Он добавил, что количество таких передвижных орудий колеблется от одного до шести. В большей степени ВСУ используют минометы и артиллерийские орудия до 122 мм. Данный прием украинские военные используют для маскировки огня из тяжелой западной артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы, добавил он. "Противник не только ведет огонь по нашим позициям, но и своими действиями также пытается ввести в заблуждение нашу артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжелых западных орудий, находящихся на относительном удалении", - сказал Марочко. Накануне МО РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, четыре крылатые ракеты SCALP-EG и два снаряда РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской народной республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой народной республики и Токмак Запорожской области. Несколько дней назад МО РФ сообщало, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики. Тогда за сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890331728.html
https://ria.ru/20230815/vsu-1890309733.html
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безопасность, луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии

Марочко: ВСУ маскируют огонь тяжелой артиллерии при помощи "кочующих" минометов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР маскирует огонь из тяжелой западной артиллерии при помощи "кочующих" огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники, пытаясь ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На участке Сватово-Кременная (прифронтовые города на севере ЛНР – ред.) отмечается увеличение на линии боевого соприкосновения кочующих огневых средств вооруженных формирований Украины. Они находятся как на базе пикапов, так и на легкобронированной колесной технике", - заявил Марочко.
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Он добавил, что количество таких передвижных орудий колеблется от одного до шести. В большей степени ВСУ используют минометы и артиллерийские орудия до 122 мм. Данный прием украинские военные используют для маскировки огня из тяжелой западной артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы, добавил он.
"Противник не только ведет огонь по нашим позициям, но и своими действиями также пытается ввести в заблуждение нашу артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжелых западных орудий, находящихся на относительном удалении", - сказал Марочко.
Накануне МО РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, четыре крылатые ракеты SCALP-EG и два снаряда РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской народной республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой народной республики и Токмак Запорожской области. Несколько дней назад МО РФ сообщало, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики. Тогда за сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих.
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