Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии
Марочко: ВСУ маскируют огонь тяжелой артиллерии при помощи "кочующих" минометов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР маскирует огонь из тяжелой западной артиллерии при помощи "кочующих" огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники, пытаясь ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На участке Сватово-Кременная (прифронтовые города на севере ЛНР – ред.) отмечается увеличение на линии боевого соприкосновения кочующих огневых средств вооруженных формирований Украины. Они находятся как на базе пикапов, так и на легкобронированной колесной технике", - заявил Марочко.
Он добавил, что количество таких передвижных орудий колеблется от одного до шести. В большей степени ВСУ используют минометы и артиллерийские орудия до 122 мм. Данный прием украинские военные используют для маскировки огня из тяжелой западной артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы, добавил он.
"Противник не только ведет огонь по нашим позициям, но и своими действиями также пытается ввести в заблуждение нашу артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжелых западных орудий, находящихся на относительном удалении", - сказал Марочко.
Накануне МО РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, четыре крылатые ракеты SCALP-EG и два снаряда РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской народной республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой народной республики и Токмак Запорожской области. Несколько дней назад МО РФ сообщало, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики. Тогда за сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих.