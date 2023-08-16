https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890334097.html

Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии

Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии - РИА Новости, 16.08.2023

Марочко рассказал, как ВСУ маскируют огонь тяжелой западной артиллерии

ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР маскирует огонь из тяжелой западной артиллерии при помощи "кочующих" огневых средств на базе пикапов и другой... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:34

2023-08-16T08:34

2023-08-16T08:35

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР маскирует огонь из тяжелой западной артиллерии при помощи "кочующих" огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники, пытаясь ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке Сватово-Кременная (прифронтовые города на севере ЛНР – ред.) отмечается увеличение на линии боевого соприкосновения кочующих огневых средств вооруженных формирований Украины. Они находятся как на базе пикапов, так и на легкобронированной колесной технике", - заявил Марочко. Он добавил, что количество таких передвижных орудий колеблется от одного до шести. В большей степени ВСУ используют минометы и артиллерийские орудия до 122 мм. Данный прием украинские военные используют для маскировки огня из тяжелой западной артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы, добавил он. "Противник не только ведет огонь по нашим позициям, но и своими действиями также пытается ввести в заблуждение нашу артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжелых западных орудий, находящихся на относительном удалении", - сказал Марочко. Накануне МО РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, четыре крылатые ракеты SCALP-EG и два снаряда РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской народной республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой народной республики и Токмак Запорожской области. Несколько дней назад МО РФ сообщало, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики. Тогда за сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890331728.html

https://ria.ru/20230815/vsu-1890309733.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, россия, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины