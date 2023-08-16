https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890331728.html

Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении

Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 16.08.2023

Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении

Киев с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:04

2023-08-16T08:04

2023-08-16T08:04

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

луганская народная республика

россия

андрей марочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Киев с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его данным, из-за увеличения безуспешных контратак Киева на данном участке фронта в украинских войсках отмечается резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь. "Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%. Также на негативную тенденцию смертей украинских военнослужащих влияет слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных", - пояснил собеседник агентства. Во вторник Минобороны РФ заявили, что российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и "Гвоздику". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890226642.html

https://ria.ru/20230815/kupyansk-1890108204.html

киев

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, луганская народная республика, россия, андрей марочко