https://ria.ru/20230816/spetsoperatsiya-1890331728.html
Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении
Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении
Киев с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:04
2023-08-16T08:04
2023-08-16T08:04
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
луганская народная республика
россия
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Киев с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его данным, из-за увеличения безуспешных контратак Киева на данном участке фронта в украинских войсках отмечается резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь. "Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%. Также на негативную тенденцию смертей украинских военнослужащих влияет слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных", - пояснил собеседник агентства. Во вторник Минобороны РФ заявили, что российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и "Гвоздику". Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890226642.html
https://ria.ru/20230815/kupyansk-1890108204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, луганская народная республика, россия, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко
Марочко заявил о росте потерь Киева на Купянском направлении
Марочко: на Купянском направлении идет рост безвозвратных потерь ВСУ
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Киев с каждым днем теряет все больше военнослужащих на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
По его данным, из-за увеличения безуспешных контратак Киева на данном участке фронта в украинских войсках отмечается резкий рост как санитарных, так и безвозвратных потерь.
"Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%. Также на негативную тенденцию смертей украинских военнослужащих влияет слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных", - пояснил собеседник агентства.
Во вторник Минобороны РФ
заявили, что российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и "Гвоздику".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на купянском направлении. Сообщалось, что Киев, уходя из населенного пункта, оставил большое количество тел украинских военнослужащих.
ВСУ возводят линию обороны на окраинах Купянска, заявил Марочко