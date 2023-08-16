Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/sobaki-1890507853.html
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных - РИА Новости, 16.08.2023
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных
Четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных "Ильинка" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T22:22
2023-08-16T22:22
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576646_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_dc484a9f5406ffbc323a12818c2d94b8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных "Ильинка" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. "У нас случилась беда... Сгорела кухня, два вольера, частично повреждено здание. Погибли 4 собаки", - говорится в сообщении на странице приюта в соцсети "ВКонтакте". Ранее сообщалось, что днем в среду в приюте для бездомных животных в Красногвардейском районе произошел пожар. Из вольеров было выведено 30 собак. В 13.08 пожар был локализован, ликвидирован – в 14.01. По информации ГУМЧС по Санкт-Петербургу, происходило горение на площади 50 квадратных метров. Сотрудницу приюта осмотрели медики, от госпитализации она оказалась. Днем глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин также заявлял, что для приюта "Ильинка" организован сбор необходимых вещей и корма для животных. В первую очередь необходим сухой корм для собак. По его словам, в причинах пожара разбираются правоохранительные органы. На месте уже работают волонтеры и помогают устранить последствия пожара.
https://ria.ru/20230716/priyuty-1884422548.html
https://ria.ru/20230811/sobaki-1889469806.html
санкт-петербург
красногвардейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56ec3cb8a93c545d2f86c68cc42c9774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных

В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных

© РИА Новости / Виталий АньковСобаки в приюте для бродячих животных
Собаки в приюте для бродячих животных - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Собаки в приюте для бродячих животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных "Ильинка" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
«
"У нас случилась беда... Сгорела кухня, два вольера, частично повреждено здание. Погибли 4 собаки", - говорится в сообщении на странице приюта в соцсети "ВКонтакте".
Кошка - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Буддийский монах предложил обязать регионы строить приюты для животных
16 июля, 03:33
Ранее сообщалось, что днем в среду в приюте для бездомных животных в Красногвардейском районе произошел пожар. Из вольеров было выведено 30 собак. В 13.08 пожар был локализован, ликвидирован – в 14.01. По информации ГУМЧС по Санкт-Петербургу, происходило горение на площади 50 квадратных метров. Сотрудницу приюта осмотрели медики, от госпитализации она оказалась.
Днем глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин также заявлял, что для приюта "Ильинка" организован сбор необходимых вещей и корма для животных. В первую очередь необходим сухой корм для собак. По его словам, в причинах пожара разбираются правоохранительные органы. На месте уже работают волонтеры и помогают устранить последствия пожара.
Потоп в собачьем приюте под Уссурийском
В приморском приюте спасли собак от утопления
11 августа, 11:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала