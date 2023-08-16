https://ria.ru/20230816/sobaki-1890507853.html

В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных

В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных - РИА Новости, 16.08.2023

В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для животных

Четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных "Ильинка" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T22:22

2023-08-16T22:22

2023-08-16T22:22

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576646_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_dc484a9f5406ffbc323a12818c2d94b8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных "Ильинка" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. "У нас случилась беда... Сгорела кухня, два вольера, частично повреждено здание. Погибли 4 собаки", - говорится в сообщении на странице приюта в соцсети "ВКонтакте". Ранее сообщалось, что днем в среду в приюте для бездомных животных в Красногвардейском районе произошел пожар. Из вольеров было выведено 30 собак. В 13.08 пожар был локализован, ликвидирован – в 14.01. По информации ГУМЧС по Санкт-Петербургу, происходило горение на площади 50 квадратных метров. Сотрудницу приюта осмотрели медики, от госпитализации она оказалась. Днем глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин также заявлял, что для приюта "Ильинка" организован сбор необходимых вещей и корма для животных. В первую очередь необходим сухой корм для собак. По его словам, в причинах пожара разбираются правоохранительные органы. На месте уже работают волонтеры и помогают устранить последствия пожара.

https://ria.ru/20230716/priyuty-1884422548.html

https://ria.ru/20230811/sobaki-1889469806.html

санкт-петербург

красногвардейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район