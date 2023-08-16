https://ria.ru/20230816/siloviki-1890329622.html

Киев используют гражданских для возведения укреплений, заявил эксперт

Киев используют гражданских для возведения укреплений, заявил эксперт - РИА Новости, 16.08.2023

Киев используют гражданских для возведения укреплений, заявил эксперт

Украинское силовики используют гражданских для возведения оборонительных сооружений на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T07:34

2023-08-16T07:34

2023-08-16T07:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

андрей марочко

киев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Украинское силовики используют гражданских для возведения оборонительных сооружений на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы. Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что для работ также привлекают женщин. Они наполняют мешки, натягивают маскировочные сети, выполняют мелкие хозяйственные работы. Минобороны РФ во вторник сообщило, что за сутки российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, а также польскую самоходку Krab, две словацкие Zuzana-2 и "Гвоздику".

https://ria.ru/20230815/kharkov-1890257744.html

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луганская народная республика, россия, андрей марочко, киев, вооруженные силы украины