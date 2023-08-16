https://ria.ru/20230816/samoylova-1890481026.html
Мать Оксаны Самойловой госпитализировали в Таиланде
Мать Оксаны Самойловой госпитализировали в Таиланде - РИА Новости, 16.08.2023
Мать Оксаны Самойловой госпитализировали в Таиланде
Модель, блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в сторис Instagram*, что ее маму Евгению Николаевну госпитализировали на отдыхе в Таиланде. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:09
2023-08-16T19:09
2023-08-16T19:11
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Модель, блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в сторис Instagram*, что ее маму Евгению Николаевну госпитализировали на отдыхе в Таиланде. Знаменитость разместила короткий видеоролик из медучреждения, в котором показывает свою родственницу на больничной койке с подключенным аппаратом для измерения давления. "У меня просто нет слов больше. Я не знаю, как нам отсюда выбраться", — произносит Самойлова.Она не рассказала, что именно произошло с мамой. Блогерша уже несколько дней отдыхает в экзотической стране вместе с мужем рэпером Джиганом и их четырьмя детьми. Однако отпуск звездного семейства практически с самого начала обернулся кошмаром. Ранее Оксана Самойлова сообщила, что почти все они серьезно заболели. Дочери Лея и Майя слегли с тошнотой, рвотой и болью в ушах, у Джигана, диагностировали "какой-то солнечный лишай", а сама блогерша оказалась под капельницей. Здоровье не подвело только старшую дочь Ариелу и младшего сына — Давида.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230816/matveychuk-1890432324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана самойлова, таиланд, новости шоу-бизнеса, новости - туризм, здоровье, знаменитости, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Шоубиз, Оксана Самойлова, Таиланд, Новости шоу-бизнеса, Новости - Туризм, Здоровье, Знаменитости, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
Мать Оксаны Самойловой госпитализировали в Таиланде
Мать блогера Оксаны Самойловой попала в больницу на отдыхе в Таиланде
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Модель, блогер и предпринимательница Оксана Самойлова сообщила в сторис Instagram*, что ее маму Евгению Николаевну госпитализировали на отдыхе в Таиланде.
Знаменитость разместила короткий видеоролик из медучреждения, в котором показывает свою родственницу на больничной койке с подключенным аппаратом для измерения давления.
«
"У меня просто нет слов больше. Я не знаю, как нам отсюда выбраться", — произносит Самойлова.
Она не рассказала, что именно произошло с мамой.
Блогерша уже несколько дней отдыхает в экзотической стране вместе с мужем рэпером Джиганом и их четырьмя детьми. Однако отпуск звездного семейства практически с самого начала обернулся
кошмаром.
Ранее Оксана Самойлова сообщила, что почти все они серьезно заболели.
Дочери Лея и Майя слегли с тошнотой, рвотой и болью в ушах, у Джигана, диагностировали "какой-то солнечный лишай", а сама блогерша оказалась под капельницей.
Здоровье не подвело только старшую дочь Ариелу и младшего сына — Давида.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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