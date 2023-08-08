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"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте - РИА Новости, 08.08.2023
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Шоубиз
 
01:04 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/samoylova-1888716381.html
"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте
"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте - РИА Новости, 08.08.2023
"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте
Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала на своей странице в соцсети об отдыхе на роскошном курорте, который обернулся кошмаром. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T01:04
2023-08-08T01:04
шоубиз
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала на своей странице в соцсети об отдыхе на роскошном курорте, который обернулся кошмаром. Оказлось, что Самойлова, ее супруг рэпер Джиган и их общие дети серьезно заболели. &quot;Мы так еще никогда не отдыхали&quot;, — сообщила многодетная мать и приложила к подписи снимок с капельницей. "Сегодня первый день, когда я более-менее", — поделилась Самойлова своим состоянием с подписчиками. Она также сообщила, что чувствовала себя настолько плохо, что пока не готова рассказывать подробности. Плохое самочувствие коснулось и детей звездной пары. Так, с тошнотой и рвотой слегли ее дочери Лея и Майя. У них также разболелись уши. У Джигана, как рассказала блогер, диагностировали "какой-то солнечный лишай". По словам предпринимательницы, на море семья ходила реже, чем в больницу. &quot;Нам нужно было снять виллу с видом на госпиталь, а не на море&quot;, — пошутила звезда. По ее словам, отдых оказался из серии &quot;спасибо, что живой&quot;.Здоровье не подвело только старшую дочь Ариелу и младшего сына — Давида.Блогер посетовала, что все это время могла бы радовать подписчиков съемками рум-туров, поскольку виды с виллы, которую снимают супруги, открываются невероятные. В доказательство Самойлова разместила кадры с видом на океан и прошлась по комнатам с шикарными интерьерами. "Мы могли бы прекрасно жить, наслаждаться", — резюмировала Самойлова. Этой весной Оксана уже переболела.Тогда она рассказала, что врачи диагностировали у нее гайморит.
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оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость, отдых, отдых на море
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, знаменитость, Отдых, Отдых на море
"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте

Оксана Самойлова рассказала, что их семейный отдых с Джиганом и детьми обернулся кошмаром

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала на своей странице в соцсети об отдыхе на роскошном курорте, который обернулся кошмаром.
Оказлось, что Самойлова, ее супруг рэпер Джиган и их общие дети серьезно заболели.
«

"Мы так еще никогда не отдыхали", — сообщила многодетная мать и приложила к подписи снимок с капельницей.

© @samoylovaoxanaКадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
© @samoylovaoxana
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
«
"Сегодня первый день, когда я более-менее", — поделилась Самойлова своим состоянием с подписчиками.
Она также сообщила, что чувствовала себя настолько плохо, что пока не готова рассказывать подробности.
© @samoylovaoxanaКадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
© @samoylovaoxana
Кадр видео, опубликованного Оксаной Самойловой
Плохое самочувствие коснулось и детей звездной пары. Так, с тошнотой и рвотой слегли ее дочери Лея и Майя. У них также разболелись уши.
У Джигана, как рассказала блогер, диагностировали "какой-то солнечный лишай".
По словам предпринимательницы, на море семья ходила реже, чем в больницу.
«

"Нам нужно было снять виллу с видом на госпиталь, а не на море", — пошутила звезда. По ее словам, отдых оказался из серии "спасибо, что живой".

Здоровье не подвело только старшую дочь Ариелу и младшего сына — Давида.
Блогер посетовала, что все это время могла бы радовать подписчиков съемками рум-туров, поскольку виды с виллы, которую снимают супруги, открываются невероятные.
В доказательство Самойлова разместила кадры с видом на океан и прошлась по комнатам с шикарными интерьерами.
«
"Мы могли бы прекрасно жить, наслаждаться", — резюмировала Самойлова.
Этой весной Оксана уже переболела.Тогда она рассказала, что врачи диагностировали у нее гайморит.
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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ШоубизОксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Новости шоу-бизнесаШоу-бизнесЗнаменитостизнаменитостьОтдыхОтдых на море
 
 
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