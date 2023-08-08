https://ria.ru/20230808/samoylova-1888716381.html
"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте
"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте - РИА Новости, 08.08.2023
"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте
Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала на своей странице в соцсети об отдыхе на роскошном курорте, который обернулся кошмаром. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T01:04
2023-08-08T01:04
2023-08-08T01:04
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала на своей странице в соцсети об отдыхе на роскошном курорте, который обернулся кошмаром. Оказлось, что Самойлова, ее супруг рэпер Джиган и их общие дети серьезно заболели. "Мы так еще никогда не отдыхали", — сообщила многодетная мать и приложила к подписи снимок с капельницей. "Сегодня первый день, когда я более-менее", — поделилась Самойлова своим состоянием с подписчиками. Она также сообщила, что чувствовала себя настолько плохо, что пока не готова рассказывать подробности. Плохое самочувствие коснулось и детей звездной пары. Так, с тошнотой и рвотой слегли ее дочери Лея и Майя. У них также разболелись уши. У Джигана, как рассказала блогер, диагностировали "какой-то солнечный лишай". По словам предпринимательницы, на море семья ходила реже, чем в больницу. "Нам нужно было снять виллу с видом на госпиталь, а не на море", — пошутила звезда. По ее словам, отдых оказался из серии "спасибо, что живой".Здоровье не подвело только старшую дочь Ариелу и младшего сына — Давида.Блогер посетовала, что все это время могла бы радовать подписчиков съемками рум-туров, поскольку виды с виллы, которую снимают супруги, открываются невероятные. В доказательство Самойлова разместила кадры с видом на океан и прошлась по комнатам с шикарными интерьерами. "Мы могли бы прекрасно жить, наслаждаться", — резюмировала Самойлова. Этой весной Оксана уже переболела.Тогда она рассказала, что врачи диагностировали у нее гайморит.
https://ria.ru/20230322/samoylova-1859816246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн), новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, знаменитость, отдых, отдых на море
Шоубиз, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, знаменитость, Отдых, Отдых на море
"Мы так еще не отдыхали": семье Джигана стало плохо на роскошном курорте
Оксана Самойлова рассказала, что их семейный отдых с Джиганом и детьми обернулся кошмаром
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала на своей странице в соцсети об отдыхе на роскошном курорте, который обернулся кошмаром.
Оказлось, что Самойлова, ее супруг рэпер Джиган и их общие дети серьезно заболели.
«
"Мы так еще никогда не отдыхали", — сообщила многодетная мать и приложила к подписи снимок с капельницей.
«
"Сегодня первый день, когда я более-менее", — поделилась Самойлова своим состоянием с подписчиками.
Она также сообщила, что чувствовала себя настолько плохо, что пока не готова рассказывать подробности.
Плохое самочувствие коснулось и детей звездной пары. Так, с тошнотой и рвотой слегли ее дочери Лея и Майя. У них также разболелись уши.
У Джигана, как рассказала блогер, диагностировали "какой-то солнечный лишай".
По словам предпринимательницы, на море семья ходила реже, чем в больницу.
«
"Нам нужно было снять виллу с видом на госпиталь, а не на море", — пошутила звезда. По ее словам, отдых оказался из серии "спасибо, что живой".
Здоровье не подвело только старшую дочь Ариелу и младшего сына — Давида.
Блогер посетовала, что все это время могла бы радовать подписчиков съемками рум-туров, поскольку виды с виллы, которую снимают супруги, открываются невероятные.
В доказательство Самойлова разместила кадры с видом на океан и прошлась по комнатам с шикарными интерьерами.
«
"Мы могли бы прекрасно жить, наслаждаться", — резюмировала Самойлова.
Этой весной Оксана уже переболела
.Тогда она рассказала, что врачи диагностировали у нее гайморит.
Дочь Оксаны Самойловой избили в школе