Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации
Блогер Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации и назвала свой диагноз
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова вышла на связь в своей соцсети после госпитализации и рассказала, что с ней случилось.
© Оксана СамойловаОксана Самойлова
© Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
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"Первый раз за все последние дни вышла на улицу. Это такое удовольствие! У меня был гайморит. У меня никогда до этого не было гайморита. Я не знала, что это такое. Я два дня не могла открыть глаза. У меня все слезилось. Даже челюсть болела. Сегодня первый день, когда я вернулась к жизни", – написала Самойлова.
Она добавила, что выздоравливает. Однако врач порекомендовал блогеру исправить искривление носовой перегородки.
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"Сходила на прием к доктору. Все хорошо, я выздоравливаю. Но мне надо делать операцию по исправлению перегородки", – рассказала бизнесвумен.
Оксану Смойлову забрали в больницу 15 марта с головной болью. Ранее она пожаловалась подписчикам на красные пятна на коже, низкое давление и учащенный пульс.