Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации

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"Первый раз за все последние дни вышла на улицу. Это такое удовольствие! У меня был гайморит. У меня никогда до этого не было гайморита. Я не знала, что это такое. Я два дня не могла открыть глаза. У меня все слезилось. Даже челюсть болела. Сегодня первый день, когда я вернулась к жизни", – написала Самойлова.