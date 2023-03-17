Рейтинг@Mail.ru
Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:38 17.03.2023 (обновлено: 18:39 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/samoylova-1858675181.html
Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации
Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации - РИА Новости, 17.03.2023
Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации
Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова вышла на связь в своей соцсети после госпитализации и рассказала, что с ней случилось. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:38
2023-03-17T18:39
шоубиз
оксана самойлова
здоровье
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683053_0:33:1026:610_1920x0_80_0_0_74964a40f983efac2909e20a70653568.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова вышла на связь в своей соцсети после госпитализации и рассказала, что с ней случилось. Она добавила, что выздоравливает. Однако врач порекомендовал блогеру исправить искривление носовой перегородки. Оксану Смойлову забрали в больницу 15 марта с головной болью. Ранее она пожаловалась подписчикам на красные пятна на коже, низкое давление и учащенный пульс.
https://ria.ru/20230314/rozenbaum-1857724400.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683053_89:0:1026:703_1920x0_80_0_0_e05f09a12770377fb1f938b7a4d8d007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оксана самойлова, здоровье, шоу-бизнес
Шоубиз, Оксана Самойлова, Здоровье, Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации

Блогер Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации и назвала свой диагноз

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОксана Самойлова
Оксана Самойлова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова вышла на связь в своей соцсети после госпитализации и рассказала, что с ней случилось.
© Оксана СамойловаОксана Самойлова
Оксана Самойлова
© Оксана Самойлова
Оксана Самойлова
«

"Первый раз за все последние дни вышла на улицу. Это такое удовольствие! У меня был гайморит. У меня никогда до этого не было гайморита. Я не знала, что это такое. Я два дня не могла открыть глаза. У меня все слезилось. Даже челюсть болела. Сегодня первый день, когда я вернулась к жизни", – написала Самойлова.

Она добавила, что выздоравливает. Однако врач порекомендовал блогеру исправить искривление носовой перегородки.
«

"Сходила на прием к доктору. Все хорошо, я выздоравливаю. Но мне надо делать операцию по исправлению перегородки", – рассказала бизнесвумен.

Оксану Смойлову забрали в больницу 15 марта с головной болью. Ранее она пожаловалась подписчикам на красные пятна на коже, низкое давление и учащенный пульс.
Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем
14 марта, 11:31
 
ШоубизОксана СамойловаЗдоровьеШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала