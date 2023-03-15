https://ria.ru/20230315/samoylova-1857965001.html

"У меня текут слезы от головной боли": Оксану Самойлову забрали в больницу

"У меня текут слезы от головной боли": Оксану Самойлову забрали в больницу - РИА Новости, 15.03.2023

"У меня текут слезы от головной боли": Оксану Самойлову забрали в больницу

Блогера и бизнесвумен Оксану Самойлову забрали в больницу. Незадолго до госпитализации супруга рэпера Джигана жаловалась в своей соцсети на сильную головную... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:39

2023-03-15T11:39

2023-03-15T11:39

шоубиз

оксана самойлова

здоровье

знаменитости

джиган (денис устименко-вайнштейн)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Блогера и бизнесвумен Оксану Самойлову забрали в больницу. Незадолго до госпитализации супруга рэпера Джигана жаловалась в своей соцсети на сильную головную боль. Позже знаменитости привезли тонометр. Она измерила давление и пульс. Оно оказалось пониженным, а вот пульс, наоборот, высоким. Затем Самойлова опубликовала видео из клиники. В коротком ролике она лежит на больничной койке и устало смотрит в камеру. "Ну вот", – подписала кадры знаменитость.О том, из-за чего самочувствие бизнесвумен ухудшилось, неизвестно. Сама Самойлова поставленный врачами диагноз пока не раскрыла.

https://ria.ru/20230301/kusturitsa-1855220191.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

оксана самойлова, здоровье, знаменитости, джиган (денис устименко-вайнштейн), шоу-бизнес