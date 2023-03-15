https://ria.ru/20230315/samoylova-1857965001.html
"У меня текут слезы от головной боли": Оксану Самойлову забрали в больницу
"У меня текут слезы от головной боли": Оксану Самойлову забрали в больницу - РИА Новости, 15.03.2023
"У меня текут слезы от головной боли": Оксану Самойлову забрали в больницу
Блогера и бизнесвумен Оксану Самойлову забрали в больницу. Незадолго до госпитализации супруга рэпера Джигана жаловалась в своей соцсети на сильную головную... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:39
2023-03-15T11:39
2023-03-15T11:39
шоубиз
оксана самойлова
здоровье
знаменитости
джиган (денис устименко-вайнштейн)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Блогера и бизнесвумен Оксану Самойлову забрали в больницу. Незадолго до госпитализации супруга рэпера Джигана жаловалась в своей соцсети на сильную головную боль. Позже знаменитости привезли тонометр. Она измерила давление и пульс. Оно оказалось пониженным, а вот пульс, наоборот, высоким. Затем Самойлова опубликовала видео из клиники. В коротком ролике она лежит на больничной койке и устало смотрит в камеру. "Ну вот", – подписала кадры знаменитость.О том, из-за чего самочувствие бизнесвумен ухудшилось, неизвестно. Сама Самойлова поставленный врачами диагноз пока не раскрыла.
https://ria.ru/20230301/kusturitsa-1855220191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана самойлова, здоровье, знаменитости, джиган (денис устименко-вайнштейн), шоу-бизнес
Шоубиз, Оксана Самойлова, Здоровье, Знаменитости, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Шоу-бизнес
"У меня текут слезы от головной боли": Оксану Самойлову забрали в больницу
Блогера Оксану Самойлову забрали в больницу с сильной головной болью и низким давлением
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Блогера и бизнесвумен Оксану Самойлову забрали в больницу. Незадолго до госпитализации супруга рэпера Джигана жаловалась в своей соцсети на сильную головную боль.
«
"Я лежу, у меня текут слезы от головной боли. При этом у меня нет температуры, но я в каких-то красных пятнах. И у меня такое ощущение, что кто-то со всей силы давит на виски. Я не понимаю, мне пора звонить в скорую или все в порядке?" – поделилась Самойлова.
Позже знаменитости привезли тонометр. Она измерила давление и пульс. Оно оказалось пониженным, а вот пульс, наоборот, высоким.
Затем Самойлова опубликовала видео из клиники. В коротком ролике она лежит на больничной койке и устало смотрит в камеру. "Ну вот", – подписала кадры знаменитость.
О том, из-за чего самочувствие бизнесвумен ухудшилось, неизвестно. Сама Самойлова поставленный врачами диагноз пока не раскрыла.
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