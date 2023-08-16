https://ria.ru/20230816/sammit-1890503453.html

Делегация ООН примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Делегация ООН примет участие в саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 16.08.2023

Делегация ООН примет участие в саммите БРИКС в ЮАР

Делегация от ООН приедет на саммит БРИКС в Южной Африке, о том, кто именно будет представлять организацию, объявят позднее, заявил заместитель официального... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:20

2023-08-16T21:20

2023-08-16T21:20

в мире

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фархан хак

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оон

сергей лавров

китай

индия

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Делегация от ООН приедет на саммит БРИКС в Южной Африке, о том, кто именно будет представлять организацию, объявят позднее, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "ООН будет присутствовать на саммите БРИКС в Южной Африке", – сказал Хак на брифинге. Он отметил, что представителя организации на саммите, вероятно, объявят в начале следующей недели. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последние время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890336832.html

https://ria.ru/20230815/briks-1890167674.html

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китай

индия

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в мире, россия, фархан хак, брикс, оон, сергей лавров, китай, индия, владимир путин