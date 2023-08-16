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Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов - РИА Новости, 16.08.2023
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12:19 16.08.2023 (обновлено: 13:41 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/reyd-1890372463.html
Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов
Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов - РИА Новости, 16.08.2023
Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов
Полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:19
2023-08-16T13:41
санкт-петербург
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. &quot;Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет&quot;, — сообщила пресс-служба.При проверке овощебазы на Софийской улице полицейские выявили почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, из-за чего против него возбудили уголовное дело. Как рассказали в полиции, при проверке мест компактного проживания или работы мигрантов, помимо самих иностранцев, сотрудники встречают и их земляков, но уже ставших гражданами России. При этом они "не представляют оперативного интереса" с точки зрения основной цели рейда."Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности", — указали в ГУ МВД.Одна из таких конституционных обязанностей — воинская служба, подчеркнули в ведомстве.
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санкт-петербург, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов

Полиция с рейда в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«

"Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", — сообщила пресс-служба.

При проверке овощебазы на Софийской улице полицейские выявили почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, из-за чего против него возбудили уголовное дело.
Как рассказали в полиции, при проверке мест компактного проживания или работы мигрантов, помимо самих иностранцев, сотрудники встречают и их земляков, но уже ставших гражданами России. При этом они "не представляют оперативного интереса" с точки зрения основной цели рейда.
"Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности", — указали в ГУ МВД.
Одна из таких конституционных обязанностей — воинская служба, подчеркнули в ведомстве.
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