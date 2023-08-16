https://ria.ru/20230816/reyd-1890372463.html
Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов
Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов - РИА Новости, 16.08.2023
Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов
Полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T12:19
2023-08-16T12:19
2023-08-16T13:41
санкт-петербург
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", — сообщила пресс-служба.При проверке овощебазы на Софийской улице полицейские выявили почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, из-за чего против него возбудили уголовное дело. Как рассказали в полиции, при проверке мест компактного проживания или работы мигрантов, помимо самих иностранцев, сотрудники встречают и их земляков, но уже ставших гражданами России. При этом они "не представляют оперативного интереса" с точки зрения основной цели рейда."Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности", — указали в ГУ МВД.Одна из таких конституционных обязанностей — воинская служба, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230811/migranty-1889569791.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов
Полиция с рейда в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«
"Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", — сообщила пресс-служба.
При проверке овощебазы на Софийской улице полицейские выявили почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России
с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, из-за чего против него возбудили уголовное дело.
Как рассказали в полиции, при проверке мест компактного проживания или работы мигрантов, помимо самих иностранцев, сотрудники встречают и их земляков, но уже ставших гражданами России. При этом они "не представляют оперативного интереса" с точки зрения основной цели рейда.
"Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности", — указали в ГУ МВД.
Одна из таких конституционных обязанностей — воинская служба, подчеркнули в ведомстве.
В Госдуме разрабатывают стандарты организации работы с мигрантами