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Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов

Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов - РИА Новости, 16.08.2023

Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов

Полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:19

2023-08-16T12:19

2023-08-16T13:41

санкт-петербург

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Полиция, проводя очередной рейд в Петербурге для поиска нарушителей миграционного законодательства, доставила около сотни российских граждан в военкомат, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет", — сообщила пресс-служба.При проверке овощебазы на Софийской улице полицейские выявили почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Один мигрант предъявил поддельные документы, из-за чего против него возбудили уголовное дело. Как рассказали в полиции, при проверке мест компактного проживания или работы мигрантов, помимо самих иностранцев, сотрудники встречают и их земляков, но уже ставших гражданами России. При этом они "не представляют оперативного интереса" с точки зрения основной цели рейда."Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности", — указали в ГУ МВД.Одна из таких конституционных обязанностей — воинская служба, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230811/migranty-1889569791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, происшествия