https://ria.ru/20230816/razgovory-1890438556.html

Опубликованы новые темы "Разговоров о важном"

Опубликованы новые темы "Разговоров о важном" - РИА Новости, 16.08.2023

Опубликованы новые темы "Разговоров о важном"

Новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2023-2024 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:31

2023-08-16T16:31

2023-08-16T16:31

общество

россия

зоя космодемьянская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592593730_0:202:3071:1929_1920x0_80_0_0_4bae0465062e1f5331ed3e19d5020b14.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2023-2024 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году пройдет 4 сентября и будет посвящено Дню знаний. Следующее занятие с названием "Там, где Россия" пройдет в российских школах 11 сентября, затем, 18 сентября, будет занятие, посвященное 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской, и последнее занятие сентября пройдет 25 числа, его темой станет избирательная система России, оно приурочено к 30-летию Центральной избирательной комиссии. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошел 5 сентября, он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

https://ria.ru/20230726/patriotizm-1886743718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, зоя космодемьянская