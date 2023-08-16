https://ria.ru/20230816/razgovory-1890438556.html
Опубликованы новые темы "Разговоров о важном"
Опубликованы новые темы "Разговоров о важном" - РИА Новости, 16.08.2023
Опубликованы новые темы "Разговоров о важном"
Новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2023-2024 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:31
2023-08-16T16:31
2023-08-16T16:31
общество
россия
зоя космодемьянская
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2023-2024 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году пройдет 4 сентября и будет посвящено Дню знаний. Следующее занятие с названием "Там, где Россия" пройдет в российских школах 11 сентября, затем, 18 сентября, будет занятие, посвященное 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской, и последнее занятие сентября пройдет 25 числа, его темой станет избирательная система России, оно приурочено к 30-летию Центральной избирательной комиссии. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошел 5 сентября, он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
https://ria.ru/20230726/patriotizm-1886743718.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, зоя космодемьянская
Общество, Россия, Зоя Космодемьянская
Опубликованы новые темы "Разговоров о важном"
Опубликованы новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новые темы внеурочных занятий для школьников "Разговоры о важном" на 2023-2024 учебный год опубликовали на сайте проекта, первое занятие в новом учебном году пройдет 4 сентября и будет посвящено Дню знаний.
Следующее занятие с названием "Там, где Россия" пройдет в российских школах 11 сентября, затем, 18 сентября, будет занятие, посвященное 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской
, и последнее занятие сентября пройдет 25 числа, его темой станет избирательная система России
, оно приурочено к 30-летию Центральной избирательной комиссии.
"Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в прошлом учебном году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок в 2022-2023 учебном году прошел 5 сентября, он был также посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Детский омбудсмен рассказала об уроках патриотизмах в школах