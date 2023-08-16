https://ria.ru/20230816/putin-1890447700.html

Путин прокомментировал ситуацию с экологией

Путин прокомментировал ситуацию с экологией - РИА Новости, 16.08.2023

Путин прокомментировал ситуацию с экологией

К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, необходимо учитывать их в текущей жизни, в том числе при строительстве, заявил президент... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:09

2023-08-16T17:09

2023-08-16T17:20

экология

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, необходимо учитывать их в текущей жизни, в том числе при строительстве, заявил президент России Владимир Путин."Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он отметил, что экологические изменения необходимо учитывать в текущей жизни, в том числе при строительных планах и при ремонтных работах.

https://ria.ru/20230808/poteplenie-1888759486.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экология, владимир путин, общество, россия