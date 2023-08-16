https://ria.ru/20230816/putin-1890447700.html
Путин прокомментировал ситуацию с экологией
Путин прокомментировал ситуацию с экологией - РИА Новости, 16.08.2023
Путин прокомментировал ситуацию с экологией
К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, необходимо учитывать их в текущей жизни, в том числе при строительстве, заявил президент... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:09
2023-08-16T17:09
2023-08-16T17:20
экология
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, необходимо учитывать их в текущей жизни, в том числе при строительстве, заявил президент России Владимир Путин."Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он отметил, что экологические изменения необходимо учитывать в текущей жизни, в том числе при строительных планах и при ремонтных работах.
https://ria.ru/20230808/poteplenie-1888759486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, владимир путин, общество, россия
Экология, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин прокомментировал ситуацию с экологией
Путин призвал приспособиться к изменениям, говоря об экологии и потеплении
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, необходимо учитывать их в текущей жизни, в том числе при строительстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он отметил, что экологические изменения необходимо учитывать в текущей жизни, в том числе при строительных планах и при ремонтных работах.
Эксперт предупредил об ускорении глобального потепления