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Путин прокомментировал ситуацию с экологией - РИА Новости, 16.08.2023
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17:09 16.08.2023 (обновлено: 17:20 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/putin-1890447700.html
Путин прокомментировал ситуацию с экологией
Путин прокомментировал ситуацию с экологией - РИА Новости, 16.08.2023
Путин прокомментировал ситуацию с экологией
К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, необходимо учитывать их в текущей жизни, в том числе при строительстве, заявил президент... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:09
2023-08-16T17:20
экология
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, необходимо учитывать их в текущей жизни, в том числе при строительстве, заявил президент России Владимир Путин."Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.Он отметил, что экологические изменения необходимо учитывать в текущей жизни, в том числе при строительных планах и при ремонтных работах.
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экология, владимир путин, общество, россия
Экология, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин прокомментировал ситуацию с экологией

Путин призвал приспособиться к изменениям, говоря об экологии и потеплении

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. К нынешним изменениям в экологии и к потеплению нужно приспособиться, необходимо учитывать их в текущей жизни, в том числе при строительстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно, конечно, думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он отметил, что экологические изменения необходимо учитывать в текущей жизни, в том числе при строительных планах и при ремонтных работах.
Закат над Атлантическим океаном - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Эксперт предупредил об ускорении глобального потепления
8 августа, 03:11
 
ЭкологияВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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