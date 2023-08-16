https://ria.ru/20230816/putin-1890446059.html

Путин сообщил, что Меликов доложил ему о ЧП в Махачкале

Путин сообщил, что Меликов доложил ему о ЧП в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023

Путин сообщил, что Меликов доложил ему о ЧП в Махачкале

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов доложил ему о ЧП в Махачкале, все службы сработали оперативно. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:02

2023-08-16T17:02

2023-08-16T17:02

происшествия

махачкала

россия

владимир путин

сергей меликов

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов доложил ему о ЧП в Махачкале, все службы сработали оперативно. "Мне вчера руководитель республики докладывал о том, что все службы сработали быстро, оперативно, благодарю за это", - сказал Путин на совещании с членами правительства. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

https://ria.ru/20230816/makhachkala-1890443384.html

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, махачкала, россия, владимир путин, сергей меликов, чп на азс в махачкале