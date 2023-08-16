https://ria.ru/20230816/psb-1890363262.html

ПСБ наградил победителей нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках-2022"

ПСБ наградил победителей нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках-2022" - РИА Новости, 16.08.2023

ПСБ наградил победителей нацрейтинга "Лидерство на гражданских рынках-2022"

ПСБ и компания "Иннопрактика" объявили победителей национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" по итогам 2022 года, сообщает... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:42

2023-08-16T11:42

2023-08-16T11:42

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ и компания "Иннопрактика" объявили победителей национального рейтинга диверсификации "Лидерство на гражданских рынках" по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба банка. Церемония награждения прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" на заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при комитете Государственной Думы по промышленности и торговле. Награды победителям вручил председатель ПСБ Петр Фрадков. В этот раз победителем стал Уральский приборостроительный завод, который по итогам прошлого рейтинга был вторым. Новый участник топ-10 рейтинга – научно-производственное предприятие "Торий" - разместился на втором месте. Тройку лидеров замыкает Муромский приборостроительный завод, говорится в сообщении. "Итоги нашего исследования показали нарастание процессов диверсификации - обеспечивая возросший государственный оборонный заказ, компании одновременно продолжают наращивать промышленные мощности, запускать новые перспективные проекты, а также усиливают работу в сфере выпуска продукции гражданского назначения. С каждым годом в рейтинге диверсификации мы видим успешные проекты все большего числа предприятий, тройка лидеров ежегодно меняется, появляются новые участники. Я рад поздравить победителей этого года и пожелать всем участникам рейтинга успеха на пути обеспечения технологического суверенитета страны", — цитирует пресс-служба слова Фрадкова. Там добавили, что в 2022 году число компаний, которые имеют в своем портфеле долю продукции гражданского назначения выше 30%, выросло до 29% от общего числа участников исследования. В первую десятку предприятий, продемонстрировавших в 2022 году наиболее значительные успехи направлении диверсификации, вошли компании из Санкт-Петербурга, Московской, Брянской, Свердловской, Рязанской, Владимирской и Оренбургской областей. ТОП-10 сформировали следующие предприятия: завод "Универсалмаш", брянский завод "Снежеть", "Государственный Рязанский приборный завод", "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова", "Научно-исследовательский институт прикладной химии", "Производственное объединение "Стрела", "Моринформсистема-Агат-КИП".

https://ria.ru/20230816/psb-1890352617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), петр фрадков