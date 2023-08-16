https://ria.ru/20230816/psb-1890352617.html

ПСБ поддержит телекоммуникационное развитие платформы "Содружество"

ПСБ поддержит телекоммуникационное развитие платформы "Содружество" - РИА Новости, 16.08.2023

ПСБ поддержит телекоммуникационное развитие платформы "Содружество"

ПСБ продолжит активно поддерживать развитие и телекоммуникационное обеспечение международной социально-образовательной цифровой платформы "Содружество";... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:47

2023-08-16T10:47

2023-08-16T10:47

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ПСБ продолжит активно поддерживать развитие и телекоммуникационное обеспечение международной социально-образовательной цифровой платформы "Содружество"; соответствующий меморандум подписан на форуме "Армия-2023", сообщает банк. Платформа "Содружество" является единым образовательным пространством и расширяет для участников доступ к знаниям, увеличивая возможности для самореализации и самоподготовки. Она также служит единым цифровым пространством для развития Международной Олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8-10 классов и студентов из разных стран. Подписи под меморандумом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, генеральный директор АНО "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" Маргарита Андронова, директор Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Николай Колачевский и ректор РУДН имени Патриса Лумумбы Олег Ястребов. Стороны, в частности, договорились сотрудничать в области развития финансового образования путем формирования навыков финансовой безопасности и расширения опыта экономических решений среди школьников и студентов. "ПСБ успешно объединяет глубокую экспертизу в сфере банковского дела, программ финансовой эрудиции и обширные компетенции по внедрению решений нового поколения в IT-архитектуру. Благодаря уникальному опыту и работе с передовыми информационными технологиями, ПСБ обеспечит надежное функционирование телекоммуникационной инфраструктуры сервиса, упростит получение, обработку и анализ информации. Уверен, что цифровая платформа "Содружество" продолжит способствовать укреплению финансовой безопасности России и международного сотрудничества с партнерами в этой важной экономической сфере", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. Как отметил глава Росфинмониторинга, цифровая площадка, которая не только аккумулирует полезную информацию, но и объединяет пользователей по интересам, является одним из самых эффективных инструментов для повышения уровня финансовой безопасности среди молодежи. "Мы концентрируем усилия на поддержании стремления молодых людей быть финансово образованными и защищенными. Рад отметить, что с каждым годом интерес к этой теме только растет. "Содружество" - это пространство для самореализации, работа которого, в том числе, направлена на формирование кадрового резерва в антиотмывочной сфере, объединение экспертов, обмен опытом", - подчеркнул Чиханчин.

https://ria.ru/20230815/psb-1890241686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), петр фрадков