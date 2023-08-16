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В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных
В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных - РИА Новости, 16.08.2023
В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных
В Санкт-Петербурге во время пожара спасли всех питомцев приюта для бездомных животных Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:48
2023-08-16T13:48
2023-08-16T14:18
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происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время пожара спасли всех питомцев приюта для бездомных животных Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района. "Из вольеров было выведено 30 собак — животные не пострадали", — уточнили местные власти. В администрации добавили, что специалисты осматривают сотрудницу приюта.Возгорание произошло на площади 60 квадратных метров в приюте для бездомных животных в Красногвардейском районе по адресу Поселковая, 18. Пожар локализовали в 13:09.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район
Хорошие новости, Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район
В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных
В Петербурге при пожаре в приюте по адресу Поселковая, 18, спасли 30 собак
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время пожара спасли всех питомцев приюта для бездомных животных Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
"Из вольеров было выведено 30 собак — животные не пострадали", — уточнили местные власти.
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В администрации добавили, что специалисты осматривают сотрудницу приюта.
Возгорание произошло на площади 60 квадратных метров в приюте для бездомных животных в Красногвардейском районе по адресу Поселковая, 18.
Пожар локализовали в 13:09.
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