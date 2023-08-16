https://ria.ru/20230816/priyut-1890392718.html

В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных

В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных - РИА Новости, 16.08.2023

В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных

В Санкт-Петербурге во время пожара спасли всех питомцев приюта для бездомных животных Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:48

2023-08-16T13:48

2023-08-16T14:18

хорошие новости

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время пожара спасли всех питомцев приюта для бездомных животных Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района. "Из вольеров было выведено 30 собак — животные не пострадали", — уточнили местные власти. В администрации добавили, что специалисты осматривают сотрудницу приюта.Возгорание произошло на площади 60 квадратных метров в приюте для бездомных животных в Красногвардейском районе по адресу Поселковая, 18. Пожар локализовали в 13:09.

https://ria.ru/20230811/sobaki-1889469806.html

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санкт-петербург

красногвардейский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район