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В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных - РИА Новости, 16.08.2023
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13:48 16.08.2023 (обновлено: 14:18 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/priyut-1890392718.html
В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных
В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных - РИА Новости, 16.08.2023
В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных
В Санкт-Петербурге во время пожара спасли всех питомцев приюта для бездомных животных Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:48
2023-08-16T14:18
хорошие новости
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время пожара спасли всех питомцев приюта для бездомных животных Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района. "Из вольеров было выведено 30 собак — животные не пострадали", — уточнили местные власти. В администрации добавили, что специалисты осматривают сотрудницу приюта.Возгорание произошло на площади 60 квадратных метров в приюте для бездомных животных в Красногвардейском районе по адресу Поселковая, 18. Пожар локализовали в 13:09.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район
Хорошие новости, Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район
В Петербурге во время пожара в приюте спасли всех животных

В Петербурге при пожаре в приюте по адресу Поселковая, 18, спасли 30 собак

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобаки в вольере приюта для бездомных животных
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собаки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге во время пожара спасли всех питомцев приюта для бездомных животных Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
"Из вольеров было выведено 30 собак — животные не пострадали", — уточнили местные власти.
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В администрации добавили, что специалисты осматривают сотрудницу приюта.
Возгорание произошло на площади 60 квадратных метров в приюте для бездомных животных в Красногвардейском районе по адресу Поселковая, 18.
Пожар локализовали в 13:09.
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